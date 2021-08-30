Тіль Ліндеманн відмовився виступати в Росії після візиту силовиків в його номер

Він опублікував заяву продюсера Ліндеманна Анара Рейбанда, в якому наголошується, що у соліста німецького гурту Rammstein "відсутня фізична можливість доступу до місця проведення фестивалю" через обмеження, які ввела місцева влада.

"Артист приймає рішення про скасування свого виступу на фестивалі "Макларін за Батьківщину" - йдеться в заяві.

Фото заяви (instagram.com/larin_afanasy)

Користувачі мережі незадоволені цим.