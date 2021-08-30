Тиль Линдеманн отказался выступать в России после визита силовиков в его номер

Тилль Линдеманн отменил свое выступление на фестивале "МакЛарин за Родину", который походит в Твери, после того, как в его номер в отеле пришли силовики.

Об этом сообщает организатор фестиваля Максим Ларин в Instagram.

Он опубликовал заявление продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, в котором отмечается, что у солиста немецкой группы Rammstein "отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, которые ввели местные власти. "Артист принимает решение об отмене своего выступления на фестивале "МакЛарин за Родину" - говорится в заявлении. Фото заявления (instagram.com/larin_afanasy) Пользователи сети недовольны этим. Законы на ходу придумывают;

Как можно вестись на подобные подставные заявления? Это просто перебор с Вашей политикой. Прекратите распространять ложь и смуту!!!

Все как всегда... не удивлен.