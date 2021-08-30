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Тиль Линдеманн отказался выступать в России после визита силовиков в его номер

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Россия, Понедельник 30 августа 2021 21:26
Тиль Линдеманн отказался выступать в России после визита силовиков в его номер Фото: Тилль Линдеманн (flickr.com)
Автор: Styler

Тилль Линдеманн отменил свое выступление на фестивале "МакЛарин за Родину", который походит в Твери, после того, как в его номер в отеле пришли силовики.

Об этом сообщает организатор фестиваля Максим Ларин в Instagram.

Он опубликовал заявление продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, в котором отмечается, что у солиста немецкой группы Rammstein "отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, которые ввели местные власти.

"Артист принимает решение об отмене своего выступления на фестивале "МакЛарин за Родину" - говорится в заявлении.

Тиль Линдеманн отказался выступать в России после визита силовиков в его номер

Фото заявления (instagram.com/larin_afanasy)

Пользователи сети недовольны этим.

  • Законы на ходу придумывают;
  • Как можно вестись на подобные подставные заявления? Это просто перебор с Вашей политикой. Прекратите распространять ложь и смуту!!!
  • Все как всегда... не удивлен.

Напомним, Тилль Линдеманн поселился в гостинице в Тверской области, и к нему ночью пришли силовики. При этом причина их визита неизвестна. Был конфликт с полицией, после которого задержали одного из представителей Rammstein.

Мы также писали о том, что Тилль Линдеманн посетил Чернобыль и прокатился на заброшенной карусели. В сети появилось соответствующее видео в черно-белых тонах.

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Российская Федерация Тилль Линдеманн
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