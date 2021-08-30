Тиль Линдеманн отказался выступать в России после визита силовиков в его номер
Тилль Линдеманн отменил свое выступление на фестивале "МакЛарин за Родину", который походит в Твери, после того, как в его номер в отеле пришли силовики.
Об этом сообщает организатор фестиваля Максим Ларин в Instagram.
Он опубликовал заявление продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, в котором отмечается, что у солиста немецкой группы Rammstein "отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, которые ввели местные власти.
"Артист принимает решение об отмене своего выступления на фестивале "МакЛарин за Родину" - говорится в заявлении.
Фото заявления (instagram.com/larin_afanasy)
Пользователи сети недовольны этим.
- Законы на ходу придумывают;
- Как можно вестись на подобные подставные заявления? Это просто перебор с Вашей политикой. Прекратите распространять ложь и смуту!!!
- Все как всегда... не удивлен.
Напомним, Тилль Линдеманн поселился в гостинице в Тверской области, и к нему ночью пришли силовики. При этом причина их визита неизвестна. Был конфликт с полицией, после которого задержали одного из представителей Rammstein.
Мы также писали о том, что Тилль Линдеманн посетил Чернобыль и прокатился на заброшенной карусели. В сети появилось соответствующее видео в черно-белых тонах.