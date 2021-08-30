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Тіль Ліндеманн відмовився виступати в Росії після візиту силовиків в його номер

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Росія, Понеділок 30 серпня 2021 21:26
Тіль Ліндеманн відмовився виступати в Росії після візиту силовиків в його номер Фото: Тілль Ліндеманн (flickr.com)
Автор: Styler

Тілль Ліндеманн скасував свій виступ на фестивалі "МакЛарин за Родину", який походить в Твері, після того, як в його номер в готелі прийшли силовики.

Про це повідомляє організатор фестивалю Максим Ларін в Instagram.

Він опублікував заяву продюсера Ліндеманна Анара Рейбанда, в якому наголошується, що у соліста німецького гурту Rammstein "відсутня фізична можливість доступу до місця проведення фестивалю" через обмеження, які ввела місцева влада.

"Артист приймає рішення про скасування свого виступу на фестивалі "Макларін за Батьківщину" - йдеться в заяві.

Тіль Ліндеманн відмовився виступати в Росії після візиту силовиків в його номер

Фото заяви (instagram.com/larin_afanasy)

Користувачі мережі незадоволені цим.

  • Закони на ходу придумують;
  • Як можна вестися на подібні підставні заяви? Це просто перебір з вашою політикою. Припиніть поширювати брехню і смуту!!!
  • Все як завжди... не здивований.

Нагадаємо, Тілль Ліндеманн оселився в готелі в Тверській області, і до нього вночі прийшли силовики. При цьому причина їхнього візиту невідома. Був конфлікт з поліцією, після якого затримали одного з представників Rammstein.

Ми також писали про те, що Тілль Ліндеманн відвідав Чорнобиль і прокотився на покинутій каруселі. У мережі з'явилося відповідне відео в чорно-білих тонах.

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Російська Федерація Тилль Линдеманн
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