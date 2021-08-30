Тіль Ліндеманн відмовився виступати в Росії після візиту силовиків в його номер
Тілль Ліндеманн скасував свій виступ на фестивалі "МакЛарин за Родину", який походить в Твері, після того, як в його номер в готелі прийшли силовики.
Про це повідомляє організатор фестивалю Максим Ларін в Instagram.
Він опублікував заяву продюсера Ліндеманна Анара Рейбанда, в якому наголошується, що у соліста німецького гурту Rammstein "відсутня фізична можливість доступу до місця проведення фестивалю" через обмеження, які ввела місцева влада.
"Артист приймає рішення про скасування свого виступу на фестивалі "Макларін за Батьківщину" - йдеться в заяві.
Фото заяви (instagram.com/larin_afanasy)
Користувачі мережі незадоволені цим.
- Закони на ходу придумують;
- Як можна вестися на подібні підставні заяви? Це просто перебір з вашою політикою. Припиніть поширювати брехню і смуту!!!
- Все як завжди... не здивований.
Нагадаємо, Тілль Ліндеманн оселився в готелі в Тверській області, і до нього вночі прийшли силовики. При цьому причина їхнього візиту невідома. Був конфлікт з поліцією, після якого затримали одного з представників Rammstein.
Ми також писали про те, що Тілль Ліндеманн відвідав Чорнобиль і прокотився на покинутій каруселі. У мережі з'явилося відповідне відео в чорно-білих тонах.