Тіктокерка з Миколаєва, яка назвала Крим російським, зняла патріотичне відео та вибачилась
TikTok-блогерка Христина з Миколаєва, яка записана під ніком khristina505, назвала тимчасово окупований український Крим "російським". Однак, вона змінила свою думку і записала патріотичне відео.
Відео вона розмістила на своїй сторінці в TikTok.
Так, до запису вона прикріпила пост, де написала, що розкаялася за скоєне.
На відео вона визнала, що півострів належить Україні.
"Питання в трансляції були провокаційні! Я каюсь за те, що говорила! Спасибі людям, які захищають нашу Україну від російської агресії", – написала вона.
@khristina505
Питання в трансляції були провокативні! Я каюсь за те що говорила! Дуже дякую людям які захищають нашу Україну від російської агресії##українаоригінальний звук - Українська спільнота
Що було раніше
Раніше на відео дівчина обурювалась, що її знайомим для поїздки на кримський півострів потрібні були документи, що підтверджують наявність там родичів. Також вона неодноразово назвала Крим "Росією".
Також у мережі в неї перепитали, на що вона відповіла: "Чий Крим? Російський Крим, чий, чий. За документами. Ось і все, пишіть, що хочете".
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