ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Тіктокерка з Миколаєва, яка назвала Крим російським, зняла патріотичне відео та вибачилась

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:20
Тіктокерка з Миколаєва, яка назвала Крим російським, зняла патріотичне відео та вибачилась Блогерка з Миколаєва вибачилась (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

TikTok-блогерка Христина з Миколаєва, яка записана під ніком khristina505, назвала тимчасово окупований український Крим "російським". Однак, вона змінила свою думку і записала патріотичне відео.

Відео вона розмістила на своїй сторінці в TikTok.

Так, до запису вона прикріпила пост, де написала, що розкаялася за скоєне.

На відео вона визнала, що півострів належить Україні.

"Питання в трансляції були провокаційні! Я каюсь за те, що говорила! Спасибі людям, які захищають нашу Україну від російської агресії", – написала вона.

@khristina505

Питання в трансляції були провокативні! Я каюсь за те що говорила! Дуже дякую людям які захищають нашу Україну від російської агресії##україна

оригінальний звук - Українська спільнота

Що було раніше

Раніше на відео дівчина обурювалась, що її знайомим для поїздки на кримський півострів потрібні були документи, що підтверджують наявність там родичів. Також вона неодноразово назвала Крим "Росією".

Також у мережі в неї перепитали, на що вона відповіла: "Чий Крим? Російський Крим, чий, чий. За документами. Ось і все, пишіть, що хочете".

Нагадаємо, скандального педагога Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова.

Раніше мовний скандал стався в Києві в тенісному таборі.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандал языковой скандал
LITE
Свято 1 жовтня: що категорично не можна робити в день Ірини, прикмети
Свято 1 жовтня: що категорично не можна робити в день Ірини, прикмети