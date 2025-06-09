TikTok-тренди для шкіри: чому вони марні та небезпечні для підлітків

Дослідники виявили, що режими догляду за шкірою, продемонстровані молодими інфлюенсерами в TikTok, майже не дають жодної користі. Вони навпаки підвищують ризик подразнення шкіри та довічної алергії у підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.

Що виявило дослідження про тренди догляду за шкірою

Команда, яка проводила дослідження, стверджує, що спостерігається зростання кількості молодих дівчат, які діляться відео складних процедур догляду за шкірою зі зволожуючими кремами, тоніками, засобами від акне та засобами проти старіння.

Вчені проаналізували такі відео на платформі та виявили, що ці тренди не тільки трудомісткі (деякі дівчата прокидаються вже о 4:30 ранку, щоб вписатися у свої процедури), але й дорогі, непотрібні та потенційно шкідливі.

"Ризики, пов’язані з використанням цих продуктів, особливо для молодих дівчат, значно переважають будь-яку незначну користь, яку ви можете отримати від використання активних інгредієнтів", - сказала автор дослідження Моллі Хейлз.

Експертка додала, що хоча соціальні мережі можуть бути місцем для гри та самовираження, молодим дівчатам такі режими не потрібні.

"Небезпека полягає в тому, що дівчата отримують невірну інформацію про те, як піклуватися про свою шкіру та захищати своє здоров’я", – сказала вона.

Для дівчат достатньо м’якого очищувального засобу один або два рази на день та застосування сонцезахисного крему.

Було виявлено, що в TikTok дуже багато користувачів-дівчаток, віком від 7 до 18 років.

Майже всі автори контенту мали чисту, світлу шкіру без видимих ​​недоліків.

Дослідження показує, що режими догляду за шкірою включали в середньому шість продуктів, часто від тих самих брендів, загальною середньою вартістю 168 доларів США. Однак деякі з них включали більше десятка продуктів загальною вартістю понад 500 доларів США.

Чому модні тренди в TikTok несуть небезпеку

Команда виявила, що багато інгредієнтів у представлених продуктах, таких як лимонна кислота, несуть ризик подразнення шкіри та чутливості до сонця, тобто вони збільшують ймовірність сонячних опіків та інших пошкоджень шкіри.

Проте лише 26% з 84% відео, що демонструють денні процедури догляду за шкірою, містили сонцезахисний крем, який необхідний більш за все.

Хейлз додала, що використання продуктів з кількома активними інгредієнтами або нашарування продуктів з однаковими активними інгредієнтами збільшує ризик подразнення шкіри.