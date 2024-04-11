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TikTok створює новий застосунок, який стане конкурентом Instagram: що відомо

TikTok розробляє новий застосунок для обміну фотографіями (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

TikTok має намір випустити новий додаток для обміну фотографіями, який стане конкурентом Instagram. Адміністрація популярної платформи для коротких відео вже надіслала повідомлення користувачам про запуск "нової програми для публікації фотографій" під назвою TikTok Notes.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-видання про стартапи, інтернет-бізнес, інновації та веб-сайти TechCrunch.

Що відомо про новий застосунок

У повідомленні говориться, що користувачі зможуть встановити TikTok Notes для обміну загальнодоступними фотографіями або залишатися без цієї функції. Крім фотографій, користувачі можуть розміщувати текстові пости.

TikTok дійсно "вивчає способи дати нашій спільноті можливість створювати та ділитися плодами своєї творчості у вигляді фотографій та тексту у спеціальному просторі для цих форматів", - пояснили в адміністрації платформи. Терміни запуску нового сервісу в TikTok не уточнили.

У березні стало відомо про запуск додатку TikTok для публікації фотографій, коли в коді програми були виявлені посилання на сервіс TikTok Photos. Очевидно, проект тепер готовий до офіційного запуску, і нова платформа готова стати серйозним конкурентом Instagram.

У TikTok Notes, ймовірно, будуть доступні фотографії, які користувачі раніше публікували в основному додатку TikTok, що дозволить одразу створити значну базу користувачів та контенту, не потребуючи додаткових зусиль.

Раніше ми писали, що Instagram дозволив змінювати фон фото прямо у Stories.

А ще у нас є матеріал про те, коли найкраще постити фото чи відео в Instagram та TikTok, щоб збирати більше лайків.

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