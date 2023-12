Instagram дозволив змінювати фон фото прямо в Stories: як це працює

Що відомо про нову функцію

Відомо, що дана функція наразі вже працює. Однак доступна вона поки що лише для користувачів додатку з США.

Через деякий час (коли саме - невідомо) цей інструмент дозволить юзерам з інших куточків світу змінювати фон своїх зображень за допомогою підказок для Stories.

Як працює ця функція

Коли користувачі торкнуться значка фонового редактора на зображенні, вони отримають готові підказки на кшталт "На червоній доріжці", "За мною біжать динозаври", "В оточенні цуценят" тощо.

Користувачі також можуть писати власні підказки для зміни фону.

Щойно ви опублікуєте історію з нещодавно створеним фоном, інші побачать наклейку "Спробуйте" з підказкою, щоб вони також могли погратися з ШІ-інструментом створення зображень.

Додамо, що днями Snapchat також випустив новий інструмент, який дозволяє створювати та надсилати зображення, згенеровані ШІ.

Щоб отримати доступ до генератора зображень AI, треба натиснути кнопку "AI" у правій частині екрана.

Натиснувши на неї, ви можете вибрати з набору підказок, наприклад "планета з сиру" або "сонячний день на пляжі", щоб отримати зображення, створене штучним інтелектом.

Коли ви виберете або введете підказку, програма почне генерувати ваше зображення. Коли воно буде готове, у вас з'явиться можливість відредагувати його, завантажити та поділитися ним з друзями.