TikTok создает новое приложение, которое станет конкурентом Instagram: что известно

Что известно о новом приложении

В сообщении говорится, что пользователи смогут установить TikTok Notes для обмена общедоступными фотографиями или оставаться без этой функции. Помимо фотографий, пользователи смогут размещать текстовые посты.

TikTok действительно "изучает способы дать нашему сообществу возможность создавать и делиться плодами своего творчества в виде фотографий и текста в специальном пространстве для этих форматов", - пояснили в администрации платформы. Сроки запуска нового сервиса в TikTok не уточнили.

В марте стало известно о запуске приложения TikTok для публикации фотографий, когда в коде приложения были обнаружены ссылки на сервис TikTok Photos. По всей видимости, проект теперь готов к официальному запуску, и новая платформа готова стать серьезным конкурентом Instagram.

В TikTok Notes, вероятно, будут доступны фотографии, которые пользователи ранее публиковали в основном приложении TikTok, что позволит сразу создать значительную базу пользователей и контента, не требуя дополнительных усилий.