Тик-токер Волошин слезно "покаялся" за iPhone и показал реальное видео с мамой и девочкой

В начале видео блогер на камеру слезно кается за сложившуюся ситуацию перед мамой, девочкой, своими папами-мамами-бабушками-дедушками, которые "его совсем по другому воспитывали" и которых он опозорил. Говорит, что в тот момент его бес попутал, и он готов дарить один, два iPhone.

После двух с половиной минут "покаяния" и сигнала "Стоп. Снято" Волошин спрашивает у оператора, "нормально ли он отыграл". Далее он пересказал весь свой "путь к успеху", назвав себя "глубоким" человеком с "сильными аналитическими способностями".

Волошин показал новое "реальное" видео

На опубликованном видео блогер подходит к маме с дочкой, в руках которой iPhone. Он попросил их разыграть сценку, в которой он якобы отбирает у ребенка гаджет. По сценарию, девочка должна расстраиваться, а мама - скандалить.

Волошин с радостью рассказывает, что его бесплатно запостили около ста ресурсов, показали по ТВ. Таким образом он получил всеукраинскую славу...

Видео: Блогер Волошин показал реальные кадры с мамой, девочкой и iPhone

В чем суть скандала с девочкой ее мамой и подаренным iPhone

В сети появилось видео, как известный киевский блогер Александр Волошин устроил "акцию" на улице. Он спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok, и первому ответившему "Да" вручил новый iPhone 11.

Счастливицей оказалась девочка лет 7-8, которая гуляла по центру столицы с мамой. Отдав ребенку гаджет, он сразу начал его отбирать, мол, это все розыгрыш, пранк, верните телефон. Но мама ребенка якобы упиралась - в итоге Волошин просто вырвал из рук ребенка iPhone.

Как выяснилось несколько дней спустя, все это изначально было постановкой...