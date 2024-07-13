Для тих, кому не вистачає мотивації. 5 фільмів, після яких ви закохаєтесь у спорт

"Наяд"

Це американський біографічний фільм, який був випущений у 2023 році. Біографічна спортивна історія розповідає про численні спроби плавчині Даяни Наяд пропливти Флоридську протоку.

Фільм отримав безліч позитивних відгуків від критиків, а виконавці головних ролей - Аннет Бенінг та Джоді Фостер - були номіновані на "Найкращу жіночу роль" і "Найкращу жіночу роль другого плану" на 96-й премії "Оскар".

Ця стрічка доведе вам, що немає нічого неможливого, якщо людина справді чогось прагне.

"Невидима сторона"

Наступна у черзі - американська спортивна драма Джона Лі Генгока, яка вийшла на екрани у 2009 році.

В центрі сюжету - герой Майкл Оер, який є гравцем команди "Балтимор Рейвенс". Він зіштовхується з низкою життєвих випробувань, і за збігом обставин його бере під свою опіку забезпечена сім'я. Згодом Майкл стає її незамінною частиною.

В кінці стрічки можна побачити документальні зйомки того, як Майкл проходить відбір у професійну команду з американського футболу.

На шляху головного героя трапляється чимало проблем, але він не боїться їх долати. Нова сім'я стає для Оера справжньою підтримкою, а найголовніше - допомагає йому знайти своє місце у цьому житті.

"Пульс"

Стрічку українського виробництва презентували у 2021 році, її режисером є Сергій Чеботаренко. Повнометражна спортивна драма заснована на реальній історії, яка розповідає про спортсменку, легкоатлетку та Паралімпійську чемпіонку 2008 року Оксану Ботурчук.

Юна легкоатлетка живе в маленькому місті та мріє потрапити на Олімпійські ігри, але внаслідок страшної автомобільної аварії дівчина практично втрачає зір. Після чого, здається, її бажанням настав кінець.

Проте Оксана - не з тих, хто здається та відступає назад. Вона готова довести і собі, і навколишньому світові, що для справжньої мрії не існує ніяких перешкод.

"Роккі"

Легендарна стрічка, перша частина якої вийшла у 1976 році, отримала три нагороди "Оскар". І це зовсім не дивно, адже надихаюча історія про впертого боксера Роккі не залишить байдужим нікого.

Головний герой є посереднім спортсменом, але він готовий багато і старанно працювати, щоб вийти на новий рівень та довести, що справді чогось вартий.

Бальбоа випадає шанс позмагатися з чемпіоном світу Аполло Крідом, і головний герой розпочинає виснажливі тренування, адже щиро вірить у свою перемогу.

Стрічка замотивує на заняття спортом та успіх. А бокс стане цікавим навіть для тих, у кого ніколи не було до особливого інтересу до цього виду спорту.

"Людина, яка змінила все"

Американська біографічна драма режисера Беннетта Міллера була знята за книгою Майкла M. Льюїса, виданою у 2003 році.

Стрічка розповідає про Оклендську бейсбольну команду та її генерального менеджера, Біллі Біна. Його мета - створити конкурентноздатну бейсбольну команду попри фінансові труднощі.

Цей чоловік ставить перед собою практично реальну задачу, але готовий зробити все або майже все, аби реалізувати задумане.

Оточуючим хід думок Біна здається абсолютно незрозумілим, а доля підлеглих повністю залежить від наступних його рішень. Проте Білл готовий ризикувати, щоб переконатися, що нічого неможливого немає.