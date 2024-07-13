Для тех, кому не хватает мотивации. 5 фильмов, после которых вы влюбитесь в спорт

"Наяд"

Это американский биографический фильм, выпущенный в 2023 году. Биографическая спортивная история рассказывает о многочисленных попытках плавчихи Даяны Наяд проплыть Флоридский пролив.

Фильм получил множество положительных отзывов от критиков, а исполнители главных ролей - Аннет Беннинг и Джоди Фостер - были номинированы на "Лучшую женскую роль" и "Лучшую женскую роль второго плана" на 96-й премии "Оскар".

Эта лента докажет вам, что нет ничего невозможного, если человек действительно чего-то стремится.

"Невидимая сторона"

Следующая в очереди - американская спортивная драма Джона Ли Генгока, вышедшая на экраны в 2009 году.

В центре сюжета - герой Майкл Оэр, являющийся игроком команды "Балтимор Рейвенс". Он сталкивается с рядом жизненных испытаний, и по стечению обстоятельств его берет под свою опеку обеспеченная семья. Впоследствии Майкл становится ее незаменимой частью.

В конце фильма можно увидеть документальные съемки того, как Майкл проходит отбор в профессиональную команду по американскому футболу.

На пути главного героя возникает немало проблем, но он не боится их преодолевать. Новая семья становится для Оэра настоящей поддержкой, а самое главное - помогает ему найти свое место в этой жизни.

"Пульс"

Ленту украинского производства презентовали в 2021 году, ее режиссером является Сергей Чеботаренко. Полнометражная спортивная драма основана на реальной истории, рассказывающей о спортсменке, легкоатлетке и Паралимпийской чемпионке 2008 года Оксане Ботурчук.

Юная легкоатлетка живет в маленьком городе и мечтает попасть на Олимпийские игры, но из-за страшной автомобильной аварии девушка практически теряет зрение. После чего, кажется, ее желанием настал конец.

Однако Оксана - не из тех, кто сдается и отступает назад. Она готова доказать и себе, и окружающему миру, что для настоящей мечты не существует никаких препятствий.

"Рокки"

Легендарная лента, первая часть которой вышла в 1976 году, получила три награды "Оскар". И это совсем не удивительно, ведь вдохновляющая история об упрямом боксере Рокки не оставит равнодушным никого.

Главный герой является посредственным спортсменом, но он готов много и усердно работать, чтобы выйти на новый уровень и доказать, что действительно чего-то стоит.

Бальбоа выпадает шанс сразиться с чемпионом мира Аполло Кридом, и главный герой начинает изнурительные тренировки, ведь искренне верит в свою победу.

Лента мотивирует на занятия спортом и успех. А бокс станет интересным даже для тех, у кого никогда не было особого интереса к этому виду спорта.

"Человек, который изменил все"

Американская биографическая драма режиссера Беннетта Миллера была снята по книге Майкла М. Льюиса.

Лента рассказывает об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине. Его цель - создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности.

Этот мужчина ставит перед собой практически реальную задачу, но готов сделать все или почти все, чтобы реализовать задуманное.

Окружающим ход мыслей Бина кажется совершенно непонятным, а судьба подчиненных полностью зависит от последующих его решений. Однако Билл готов рисковать, чтобы убедиться, что ничего невозможного нет.