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Для тих, хто не може вивчити табличку: вчителька показала китайський спосіб множення чисел

Вівторок 16 квітня 2024 11:03
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Для тих, хто не може вивчити табличку: вчителька показала китайський спосіб множення чисел Вчителька показала китайський спосіб множення чисел (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Із множенням в стовпчик учні знайомляться у 3 класі та продовжують більше детально вивчати в 4 класі. Але цей спосіб легко дається не всім. Українська вчителька математики показала китайський метод множення двоцифрових чисел, який захопив мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку вчительки математики Наталії Третяк.

Деталі китайського способу

Вчителька запропонувала знайти добуток чисел 32 і 24. Згідно з китайським методом, для цього потрібно побудувати лінії: для першого числа вони мають бути паралельними, для другого - перпендикулярними.

За словами Третяк, далі потрібно обчислити скільки є точок перетину для кожної із цифр у відповіді.

"Перше число у нас 32. Трійка відповідає за десятки, у нас три десятки, отже, ми будуємо три паралельні лінії. Далі у нас дві одиниці, трошечки нижче спускаємося та будуємо дві лінії. Далі наступне число 24. Десятків - 2-ге. Ми будуємо дві перпендикулярні лінії. Далі у нас одиниць 4, тому будуємо трошечки далі чотири лінії. Починаємо рахувати добуток з кінця. Робимо це скільки, скільки в нас є точок перетину", - сказала педагогиня.

Також вчителька зазначила, що такий спосіб легший для тих дітей, яким важко вивчити таблицю множення.

Реакція мережі

У коментарях під відео користувачі вражені методом та заявили завдяки йому можна полюбити математику:

  • Ви прекрасна вчителька математики. Хоч мені її ніколи і не зрозуміти
  • Порвала китайців
  • Дякую, Наталю Володимирівно, на третьому десятку математику полюблю
  • Дуже цікаво, молодець
  • Я в шоці

Раніше ми повідомляли, що українець встановив рекорд, виконавши 100 математичних дій і продекламувавши гімн України сімома мовами поспіль.

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