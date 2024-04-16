Для тех, кто не может выучить табличку: учительница показала китайский способ умножения чисел

С умножением в столбик учащиеся знакомятся в 3 классе и продолжают более подробно изучать в 4 классе. Но этот метод просто дается не всем. Украинская учительница математики показала китайский метод умножения двухцифровых чисел, захвативший сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу учительницы математики Натальи Третяк.

Детали китайского способа

Учительница предложила найти произведение чисел 32 и 24. Согласно китайскому методу, для этого нужно построить линии: для первого числа они должны быть параллельными, для второго - перпендикулярными.

По словам Третьяк, дальше нужно вычислить, сколько есть точек пересечения для каждой из цифр в ответе.

"Первое число у нас 32. Тройка отвечает за десятки, у нас три десятка, следовательно, мы строим три параллельных линии. Далее у нас две единицы, немного спускаемся и строим две линии. Далее следующее число 24. Десятков - 2-е. Мы строим две перпендикулярные линии. Дальше у нас единиц 4, поэтому строим немного дальше четыре линии. Начинаем считать добуток с конца. Делаем это сколько, сколько у нас есть точек пересечения", - сказала педагогиня.

Также учительница отметила, что такой способ легче для детей, которым трудно изучить таблицу умножения.

Реакция сети

В комментариях под видео пользователи потрясены методом и заявили благодаря ему можно полюбить математику: