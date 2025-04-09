Ти впевнений, що твоє улюблене печиво безпечне? Ось 5 фактів, які змусять уважно читати етикетку

Коли заходиш до супермаркету, полиці ваблять десятками видів печива - з начинкою, з глазур’ю, дієтичне, злакове, "домашнє", "дитяче", "еко"… Але за гарною упаковкою не завжди ховається безпечний продукт. Саме тому важливо вміти грамотно читати етикетку.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 ключових ознак, що магазинне печиво справді безпечне для вас і вашої родини.
Перший і головний критерій - склад. Чим коротший список інгредієнтів і чим ближчий він до домашнього рецепта (борошно, масло, яйця, цукор), тим краще. Уникайте:
Зазначимо, що перевірити кожен підозрілий інгредієнт можна на онлайн-сервісах на кшталт Open Food Facts, Dobavkam.net, Foodstr тощо.
Згідно з ЗУ "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", маркування має бути українською мовою та містити:
Якщо чогось із цього немає - продукт порушує закон, а отже, може бути небезпечним.
Пальмова олія - дешевий замінник масла, який часто використовують у виробництві печива. Вона не заборонена, але в 2016 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) визнало, що при її термічній обробці утворюються потенційно канцерогенні речовини (гліцидилові ефіри жирних кислот).
Окремі виробники додають на упаковку позначки на зразок:
Такі маркування не дають 100% гарантії, але свідчать, що виробник проходить додаткові перевірки.
Якщо на упаковці написано, що 100 г печива містить лише 180 ккал - варто засумніватися. Печиво зазвичай калорійне, тому чесний виробник не буде "прикривати" цей факт. Адекватні цифри для 100 г: 400-500 ккал, до 25 г жирів, 50-70 г вуглеводів.
Магазинне печиво не обов’язково має бути "шкідливим". Але лише уважне ставлення до етикетки допоможе уникнути підводних каменів. Читайте, порівнюйте, обирайте з розумом - і тоді чаювання буде не лише смачним, а й безпечним!
Вас може зацікавити
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Закон України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", EFSA Journal, стаття про трансжири на сайті ВООЗ.