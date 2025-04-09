Ти впевнений, що твоє улюблене печиво безпечне? Ось 5 фактів, які змусять уважно читати етикетку

Простий і зрозумілий склад - без "шифрів" і хімії

Перший і головний критерій - склад. Чим коротший список інгредієнтів і чим ближчий він до домашнього рецепта (борошно, масло, яйця, цукор), тим краще. Уникайте:

Е-добавок, особливо E220-E228 (сульфіти), E320 (бутильований гідроксіанізол) і E321 (бутильований гідрокситолуол) - ці антиоксиданти можуть бути токсичними при регулярному вживанні

- ці антиоксиданти можуть бути токсичними при регулярному вживанні маргарину, гідрогенізованих жирів - вони містять трансжири, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань

інгредієнтів із незрозумілими назвами: якщо слово звучить як з підручника з хімії - краще повернути печиво на полицю

Зазначимо, що перевірити кожен підозрілий інгредієнт можна на онлайн-сервісах на кшталт Open Food Facts, Dobavkam.net, Foodstr тощо.

Наявність маркування, що відповідає законодавству

Згідно з ЗУ "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", маркування має бути українською мовою та містити:

повний список інгредієнтів

дані про наявність алергенів (глютен, горіхи, молоко тощо)

харчову цінність (калорійність, білки, жири, вуглеводи)

термін придатності і умови зберігання

найменування і адресу виробника

Якщо чогось із цього немає - продукт порушує закон, а отже, може бути небезпечним.

Натуральні жири - не пальмова олія

Пальмова олія - дешевий замінник масла, який часто використовують у виробництві печива. Вона не заборонена, але в 2016 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) визнало, що при її термічній обробці утворюються потенційно канцерогенні речовини (гліцидилові ефіри жирних кислот).

Наявність сертифікатів або маркувань контролю якості

Окремі виробники додають на упаковку позначки на зразок:

ISO 22000 - міжнародний стандарт безпеки харчових продуктів

- міжнародний стандарт безпеки харчових продуктів HACCP - система управління ризиками у харчовому виробництві

- система управління ризиками у харчовому виробництві Organic, BIO, Еко - якщо підтверджені відповідним сертифікатом (наприклад, EU Organic)

Такі маркування не дають 100% гарантії, але свідчать, що виробник проходить додаткові перевірки.

Реалістична калорійність і поживність

Якщо на упаковці написано, що 100 г печива містить лише 180 ккал - варто засумніватися. Печиво зазвичай калорійне, тому чесний виробник не буде "прикривати" цей факт. Адекватні цифри для 100 г: 400-500 ккал, до 25 г жирів, 50-70 г вуглеводів.

Магазинне печиво не обов’язково має бути "шкідливим". Але лише уважне ставлення до етикетки допоможе уникнути підводних каменів. Читайте, порівнюйте, обирайте з розумом - і тоді чаювання буде не лише смачним, а й безпечним!