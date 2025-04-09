Вы уверены, что ваше любимое печенье безопасное? Вот 5 фактов, которые заставят внимательно читать этикетку

Простой и понятный состав - без "шифров" и химии

Первый и главный критерий - состав. Чем короче список ингредиентов и чем ближе он к домашнему рецепту (мука, масло, яйца, сахар), тем лучше. Избегайте:

Е-добавок, особенно E220-E228 (сульфиты), E320 (бутилированный гидроксианизол) и E321 (бутилированный гидрокситолуол) - эти антиоксиданты могут быть токсичными при регулярном употреблении

- эти антиоксиданты могут быть токсичными при регулярном употреблении маргарина, гидрогенизированных жиров - они содержат трансжиры, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

ингредиентов с непонятными названиями: если слово звучит как из учебника по химии - лучше вернуть печенье на полку

Отметим, что проверить каждый подозрительный ингредиент можно на онлайн-сервисах вроде Open Food Facts, Dobavkam.net, Foodstr и др.

Наличие маркировки, соответствующей законодательству

Согласно ЗУ "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", маркировка должна быть на украинском языке и содержать:

полный список ингредиентов

данные о наличии аллергенов (глютен, орехи, молоко и т.д.)

пищевую ценность (калорийность, белки, жиры, углеводы)

срок годности и условия хранения

наименование и адрес производителя

Если чего-то из этого нет - продукт нарушает закон, а значит, может быть опасным.

Натуральные жиры - не пальмовое масло

Пальмовое масло - дешевый заменитель масла, который часто используют в производстве печенья. Оно не запрещено, но в 2016 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) признало, что при его термической обработке образуются потенциально канцерогенные вещества (глицидиловые эфиры жирных кислот).

Наличие сертификатов или маркировок контроля качества

Отдельные производители добавляют на упаковку отметки наподобие:

ISO 22000 - международный стандарт безопасности пищевых продуктов

- международный стандарт безопасности пищевых продуктов HACCP - система управления рисками в пищевом производстве

- система управления рисками в пищевом производстве Organic, BIO, Эко - если подтверждены соответствующим сертификатом (например, EU Organic)

Такие маркировки не дают 100% гарантии, но свидетельствуют, что производитель проходит дополнительные проверки.

Реалистичная калорийность и питательность

Если на упаковке написано, что 100 г печенья содержит всего 180 ккал - стоит усомниться. Печенье обычно калорийное, поэтому честный производитель не будет "скрывать" этот факт. Адекватные цифры для 100 г: 400-500 ккал, до 25 г жиров, 50-70 г углеводов.

Магазинное печенье не обязательно должно быть "вредным". Но только внимательное отношение к этикетке поможет избежать подводных камней. Читайте, сравнивайте, выбирайте с умом - и тогда чаепитие будет не только вкусным, но и безопасным!