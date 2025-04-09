Вы уверены, что ваше любимое печенье безопасное? Вот 5 фактов, которые заставят внимательно читать этикетку

Когда заходишь в супермаркет, полки манят десятками видов печенья - с начинкой, с глазурью, диетическое, злаковое, "домашнее", "детское", "эко"... Но за красивой упаковкой не всегда скрывается безопасный продукт. Именно поэтому важно уметь грамотно читать этикетку.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 ключевых признаков, что магазинное печенье действительно безопасно для вас и вашей семьи.
Первый и главный критерий - состав. Чем короче список ингредиентов и чем ближе он к домашнему рецепту (мука, масло, яйца, сахар), тем лучше. Избегайте:
Отметим, что проверить каждый подозрительный ингредиент можно на онлайн-сервисах вроде Open Food Facts, Dobavkam.net, Foodstr и др.
Согласно ЗУ "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", маркировка должна быть на украинском языке и содержать:
Если чего-то из этого нет - продукт нарушает закон, а значит, может быть опасным.
Пальмовое масло - дешевый заменитель масла, который часто используют в производстве печенья. Оно не запрещено, но в 2016 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) признало, что при его термической обработке образуются потенциально канцерогенные вещества (глицидиловые эфиры жирных кислот).
Отдельные производители добавляют на упаковку отметки наподобие:
Такие маркировки не дают 100% гарантии, но свидетельствуют, что производитель проходит дополнительные проверки.
Если на упаковке написано, что 100 г печенья содержит всего 180 ккал - стоит усомниться. Печенье обычно калорийное, поэтому честный производитель не будет "скрывать" этот факт. Адекватные цифры для 100 г: 400-500 ккал, до 25 г жиров, 50-70 г углеводов.
Магазинное печенье не обязательно должно быть "вредным". Но только внимательное отношение к этикетке поможет избежать подводных камней. Читайте, сравнивайте, выбирайте с умом - и тогда чаепитие будет не только вкусным, но и безопасным!
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При написании материала использовались следующие источники: Закон Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", EFSA Journal, статья о трансжирах на сайте ВОЗ.