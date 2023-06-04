ua ru
Вс, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ти прийшов, злодій!" Во Львове хозяйка со скандалом выселила защитников Украины на улицу (видео)

Новина українською →
Львов, Воскресенье 04 июня 2023 16:45
"Ти прийшов, злодій!" Во Львове хозяйка со скандалом выселила защитников Украины на улицу (видео) Во Львове женщина выгнала военных (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове разразился скандал с владелицей квартиры, которая выселила защитников Украины, военных из Одессы, на улицу.

Узнайте детали ЧП в материале Styler ниже.

Взяла 20 тысяч и не вернула

В одном из одесских пабликов в соцсетях появилось видео, на котором женщина с угрозами выселяет военных на улицу, обвиняя их в каком-то "злодействе".

При этом в сообщении говорится, что женщина еще и отказалась возвращать деньги, заплаченные за два месяца.

"Мы военные из Одессы, в настоящее время вынуждены находиться во Львовской области и снимать здесь квартиру! На видео владелица квартиры, которая взяла деньги за два месяца, на секундочку, 20 тысяч гривен. Но через пару недель пришла нас выселять, но при этом деньги не вернула! Да еще при этом начала оскорблять одесситов!" - возмущаются военные.

Женщина махала стулом и угрожала

На кадрах видно, что женщина устроила истерику, махала стулом и угрожала военному его "пере**"ать.

На что мужчина спокойно ответил: "На войне не убили, и вы не убьете".

Осторожно, кадры содержат нецензурную лексику, 18+

Раньше мы писали о языковом скандале с одесскими музыкантами во Львове.

Также читайте, что в Ровно маршрутчик оскорбил мать защитника Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандал військовий