"Ти можеш стати іншою". Як розвивається жіночий хокей і чому дівчата обирають цей спорт в Україні

17 березня збірна України з хокею перемогла на чемпіонаті світу в дивізіоні ІІІА та здобула підвищення у класі. Проте український хокей - це не лише національна збірна, а й локальні команди, які збирають стадіони своїх прихильників.

РБК-Україна (проєкт Styler) побувало на тренуванні столичної хокейної команди "Kyiv Capitals Women", поспілкувалося про стан цього спорту під час війни та про жіночий хокей, зокрема.

Ми приїхали на льодову арену, де проходить тренування "Kyiv Capitals Women". Навіть попри те, що це не гра, атмосфера місця говорить сама за себе: на трибунах тренери та сім'ї гравців, у невеликих крамницях можна придбати символіку команди, біля стін стоять ключки та ковзани.

Головний тренер команди Євген Аліпов розповідає, що зараз розпочинається перший рік у гральному сезоні. На цьому тренування дівчата будуть разом із хлопцями відпрацьовуватимуть певні маневри та гру в командах.

"На цьому етапі, коли дівчата тренуються з хлопцями, це для них мотивація. Вони більш зібрані, це дуже хороша мотивація для подальшого росту", - каже Аліпов.

Зараз команда "Kyiv Capitals Women" бере участь у чемпіонаті України. Наймолодша вікова категорія - 2012 рік, а от найстаршої - немає. Хоча в самій команді є й 26-річні гравці.

Одними з таких є Елен, Елізабет і Валерія.

26-річна Елен є центральною нападницею. У цьому виді спорту дівчина вже дев'ять років. Крім гри в хокей, вона також тренує маленьких діток, які хочуть стати майбутніми хокеїстами.

26-річна Елізабет, близнючка Елен, у хокеї так само як і сестра. У команді вона права нападниця, яка повинна забрати шайбу та забити гол. Любов до цього спорту дівчатам прищепив тато, який сам грав і часто дивився матчі по телевізору.

27-річна Валерія не пов’язала все своє життя з хокеєм: за межами льодової арени вона тренерка з вільної боротьби. У "Kyiv Capitals Women" Валерія захисниця. Їй потрібно утримувати шайбу та відводити її з половини поля своєї команди.

Дівчина додає, що спробувати себе в хокеї хотіла давно, але вдалося це зробити лише в жовтні 2023 року на відкритому тренуванні команди.

"Мені подобається саме катання по льоду, я раніше займалася фігурним катанням. Я люблю такий адреналін, щоб не плавно, а можна було поборотися. Тому й так подобається хокей", - ділиться Валерія.

Наймолодші гравці команди - віком від 11 до 13 років.

Світлані 13 років, і вона захисниця. Її задачі - захищати свої ворота й не дати суперникам забити гол. У хокеї дівчині подобається бути іншою.

"Більш суворою. У житті, як дівчинка, ти інша. Було важко прийти на тренування з хлопцями, тому що вони всі по-різному реагують. Одні можуть підтримати тебе, а інші сказати: "Навіщо ти прийшла?" - пригадує Світлана.

12-річна Меланія грає в хокей приблизно півтора року. Зараз вона лівий нападник. Їй потрібно бігти на ворота, бігти на добивання й докидати шайбу у ворота. У майбутньому Меланія хоче грати за збірну України з хокею та тренувати дітей.

11-річна Надя - наймолодша учасниця команди "Kyiv Capitals Women". Тут вона центральний нападник, і повинна забрати в суперника шайбу та забити гол. Грати в хокей вона почала з семи років, коли побачила тренування старшого брата.

Вплив війни в Україні на спорт

Тренер Євген Аліпов каже, що минулого року ще не знав, чи зможе зібрати команду, оскільки багато дівчат поїхали за кордон. Проте все вийшло, а зараз триває набір у команду "Kyiv Capitals Women".

"Вимога одна: просто прийти. Якщо дівчина приходить, ми починаємо працювати, щоб побачити, чи захоче вона далі тренуватися. Треба певний час подивитися. Якщо буде наполеглива праця, почнемо тренуватися", - розповідає тренер про перші спроби в хокеї.

Директор хокейної команди Анастасія Зіміна, що в Києві сьогодні серйозно не вистачає льодових арен для тренувань. Проблема також полягає й у відсутності коштів.

"Не вистачає фінансування й від держави, і від приватних підприємців. Тому що, на жаль, спорт не на часі, хоча це не дуже правильно. Спорт не поза політикою, не поза культурою. У це важливо інвестувати", - зазначає Анастасія.

Та попри все дівчата з команди "Kyiv Capitals Women" одностайно говорять, що хокей для них - це без перебільшення життя.

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