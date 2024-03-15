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Юнацька збірна України з хокею поїде в турне Канадою з благородною метою

Київ, П'ятниця 15 березня 2024 15:59
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Юнацька збірна України з хокею поїде в турне Канадою з благородною метою Фото: Юні "синьо-жовті" матимуть змогу проявити себе за океаном (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Хокейна збірна України U-18 вирушить у фандрейзинговий табір у рамках ініціативи Hockey4Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

Підопічні Олександра Бобкіна гостюватимуть у Канаді в рамках підготовки до чемпіонату світу-2024 серед 18-річних у Дивізіоні IA. Паралельно "синьо-жовті" збиратимуть кошти для фонду підтримки юних українських хокеїстів "Українська хокейна мрія".

За океаном Україна U-18 проведе два благодійні поєдинки проти Alberta U18 All-Star Team. Матчі проти однолітків із провінції Альберта заплановані на 27 березня і 30 березня. Обидві зустрічі ресурс HNlive.ca транслюватиме наживо.

Навчально-тренувальний збір команди Бобкіна в Канаді влаштували в рамках проекту Hockey4Ukraine. Його започаткували спортивний коментатор Горд Міллер, а підтримав клуб Юніорської хокейної ліги Альберти "Калгарі Кенакс". Торік він організував турне Канадою для студентської збірної України.

ЧС-2024 розпочнеться в середині квітня у Данії. Суперниками "синьо-жовтих" там стануть данці, німці, австрійці, японці та угорці. До хокейної еліти збірних 18-річних проб'ється лише переможець секстету.

До слова, раніше збірна України отримала суперників у фіналі відбору до Олімпіади-2026.

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Збірна України Хокей
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