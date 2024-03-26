"Ты можешь стать другой". Как развивается женский хоккей и почему девушки выбирают этот спорт в Украине

17 марта сборная Украины по хоккею победила на чемпионате мира в дивизионе ІІІА и получила повышение в классе. Однако украинский хоккей - это не только национальная сборная, но и локальные команды, собирающие стадионы своих поклонников.

РБК-Украина (проект Styler) побывала на тренировке столичной хоккейной команды "Kyiv Capitals Women", пообщалась о состоянии этого спорта во время войны и о женском хоккее, в частности.

Мы приехали на ледовую арену, где проходит тренировка "Kyiv Capitals Women". Даже несмотря на то, что это не игра, атмосфера места говорит сама за себя: на трибунах тренеры и семьи игроков, в небольших магазинах можно приобрести символику команды, у стен стоят клюшки и коньки.

Главный тренер команды Евгений Алипов рассказывает, что сейчас начинается первый год в игорном сезоне. На этой тренировке девушки будут вместе с парнями отрабатывать определенные маневры и игру в командах.

"На этом этапе, когда девушки тренируются с парнями, это для них мотивация. Они более собраны, это очень хорошая мотивация для дальнейшего роста", - говорит Алипов.

Сейчас команда "Kyiv Capitals Women" принимает участие в чемпионате Украины. Самая молодая возрастная категория - 2012 год, а вот самой старшей - нет. Хотя в самой команде есть и 26-летние игроки.

Одними из таких есть Элен, Элизабет и Валерия.

26-летняя Элен является центральной нападающей. В этом виде спорта девушка уже девять лет. Помимо игры в хоккей она также тренирует маленьких деток, которые хотят стать будущими хоккеистами.

26-летняя Элизабет, близнец Элен, в хоккее так же как и сестра. В команде она правая нападающая, которая должна забрать шайбу и забить гол. Любовь к этому спорту девушкам привил папа, который сам играл и часто смотрел матчи по телевизору.

27-летняя Валерия не связала всю свою жизнь с хоккеем: за пределами ледовой арены она тренер по вольной борьбе. В "Kyiv Capitals Women" Валерия защитница. Ей нужно удерживать шайбу и уводить ее с половины поля своей команды.

Девушка добавляет, что попробовать себя в хоккее хотела давно, но удалось это сделать только в октябре 2023 года на открытой тренировке команды.

"Мне нравится само катание по льду, я раньше занималась фигурным катанием. Я люблю такой адреналин, чтобы не плавно, а можно было побороться. Поэтому и так нравится хоккей", - делится Валерия.

Самые молодые игроки команды - возрастом от 11 до 13 лет.

Светлане 13 лет, и она защитница. Ее задача - защищать свои ворота и не дать соперникам забить гол. В хоккее девушке нравится быть другой.

"Более суровой. В жизни, как девочка, ты другая. Было трудно прийти на тренировку с мальчиками, потому что они все по-разному реагируют. Одни могут поддержать тебя, а другие сказать: "Зачем ты пришла?" - вспоминает Света.

12-летняя Мелания играет в хоккей около полутора лет. Сейчас она левый нападающий. Ей нужно бежать на ворота, бежать на добивание и бросать шайбу в ворота. В будущем Мелания хочет играть за сборную Украины по хоккею и тренировать детей.

11-летняя Надя - самая молодая участница команды "Kyiv Capitals Women". Здесь она центральный нападающий и должна забрать у соперника шайбу и забить гол. Играть в хоккей она начала с семи лет, когда увидела тренировку старшего брата.

Влияние войны в Украине на спорт

Тренер Евгений Алипов говорит, что в прошлом году еще не знал, сможет ли собрать команду, поскольку многие девушки уехали за границу. Однако все получилось, а сейчас идет набор в команду "Kyiv Capitals Women".

"Требование одно: просто прийти. Если девушка приходит, мы начинаем работать, чтобы увидеть, захочет ли она дальше тренироваться. Надо определенное время посмотреть. Если будет упорный труд, начнем тренироваться", - рассказывает тренер о первых попытках в хоккее.

Директор хоккейной команды Анастасия Зимина, что в Киеве сегодня всерьез не хватает ледовых арен для тренировок. Проблема также состоит и в отсутствии средств.

"Не хватает финансирования и от государства, и от частных предпринимателей. Потому что, к сожалению, спорт не ко времени, хотя это не очень правильно. Спорт не вне политики, не вне культуры. В это важно инвестировать", - отмечает Анастасия.

Но, несмотря на все девушки из команды "Kyiv Capitals Women", единодушно говорят, что хоккей для них - это без преувеличения жизни.

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