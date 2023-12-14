Тейлор Свіфт зачарувала маленькою чорною сукнею за 2 тисячі доларів (фото)

Тейлор Свіфт показала, як носити маленьку чорну сукню за 2 тисячі доларів

Свіфт була помічена в маленькій чорній сукні від модного та досить відомого бренду одягу Clio Peppiatt Lucina Embellished Stretch-mesh, яка зараз продається за 2335 тисячі доларів та стала вірусною після того, як персонажі "Білого лотоса" одягли сукні дизайнера.

Поп-зірка вибрала чорну маленьку сукню для святкування дня народження у нічному клубі під назвою “The Box” на Манхеттені.

Міні-сукня мала прикраси, які нагадували нічний пейзаж і включали зображення блискучих хмар, зірок і півмісяця.

Свіфт доповнила свою розкішну та стильну міні-сукню, що повністю інкрустована коштовностями, пару чорних туфель з відкритим носом та на підборах і чорну невагому шаль, яку вона накинула на руки. Також у руках співачка тримає маленьку срібну сумку, яка дуже сяє.

Тейлор Свіфт засвітила маленьку чорну сукню за 2 тисячі доларів (фото: Getty images)

Всіх аксесуарів Тейлор не вистачило, тому вона ще додала до свого яскравого, але водночас стриманого образу тенісне намисто й одну велику та ефектну каблучку.

Співачка завершила свій образ м’яким, ніжним та доволі гламурним макіяжем, вона нафарбувала повіки мерехтливими нюдовими тінями, підкреслила вилиці та, звісно додала до образу свою фірмову червону помаду, яка робить цей лук виразним та дуже цікавим.

До речі Тейлор є однією з небагатьох прихильниць червоної помади серед голлівудських зірок. Та й загалом велика кількість жінок боїться фарбувати губи червоною помадою на постійній основі, бо вважається, що це колір для серйозних приводів та свят.