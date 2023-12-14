Тейлор Свифт очаровала маленьким черным платьем за 2 тысячи долларов (фото)

Тейлор Свифт показала, как носить маленькое черное платье за 2 тысячи долларов

Свифт была замечена в маленьком черном платье от модного и небезызвестного бренда одежды Clio Peppiatt Lucina Embellished Stretch-mesh, которая сейчас продается за 2335 тысяч долларов и стала вирусной после того, как персонажи "Белого лотоса" одели платья дизайнера.

Поп-звезда выбрала черное маленькое платье для празднования дня рождения в ночном клубе под названием The Box на Манхэттене.

Мини-платье имело украшения, напоминавшие ночной пейзаж и включавшие изображения блестящих облаков, звезд и полумесяца.

Свифт дополнила свое роскошное и стильное мини-платье, полностью инкрустированное драгоценностями, пару черных туфель с открытым носком и на каблуке и черную невесомую шаль, которую она накинула на руки. Также в руках певица держит маленькую серебряную сумку, которая очень сияет.

Тейлор Свифт зажгла маленькое черное платье за 2 тысячи долларов (фото: Getty images)

Всех аксессуаров Тейлор не хватило, поэтому она еще добавила к своему яркому, но одновременно сдержанному образу теннисные бусы и одно большое и эффектное кольцо.

Певица завершила свой образ мягким, нежным и довольно гламурным макияжем, она накрасила веки мерцающими чудесными тенями, подчеркнула скулы и, конечно, добавила к образу свою фирменную красную помаду, которая делает этот лук выразительным и очень интересным.

Кстати, Тейлор является одной из немногих поклонниц красной помады среди голливудских звезд. Да и вообще большое количество женщин боится красить губы красной помадой на постоянной основе, поскольку считается, что это цвет для серьезных поводов и праздников.