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Тейлор Свифт очаровала маленьким черным платьем за 2 тысячи долларов (фото)

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Юлия Любченко

Тейлор Свифт часто поражает своими нарядами, поскольку она любит женственный стиль, подчеркивающий ее нежность, естественность и красоту.

О том, какое платье Свифт стоит 2 тысяч долларов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Тейлор Свифт показала, как носить маленькое черное платье за 2 тысячи долларов

Свифт была замечена в маленьком черном платье от модного и небезызвестного бренда одежды Clio Peppiatt Lucina Embellished Stretch-mesh, которая сейчас продается за 2335 тысяч долларов и стала вирусной после того, как персонажи "Белого лотоса" одели платья дизайнера.

Поп-звезда выбрала черное маленькое платье для празднования дня рождения в ночном клубе под названием The Box на Манхэттене.

Мини-платье имело украшения, напоминавшие ночной пейзаж и включавшие изображения блестящих облаков, звезд и полумесяца.

Свифт дополнила свое роскошное и стильное мини-платье, полностью инкрустированное драгоценностями, пару черных туфель с открытым носком и на каблуке и черную невесомую шаль, которую она накинула на руки. Также в руках певица держит маленькую серебряную сумку, которая очень сияет.

Тейлор Свифт зажгла маленькое черное платье за 2 тысячи долларов (фото: Getty images)

Всех аксессуаров Тейлор не хватило, поэтому она еще добавила к своему яркому, но одновременно сдержанному образу теннисные бусы и одно большое и эффектное кольцо.

Певица завершила свой образ мягким, нежным и довольно гламурным макияжем, она накрасила веки мерцающими чудесными тенями, подчеркнула скулы и, конечно, добавила к образу свою фирменную красную помаду, которая делает этот лук выразительным и очень интересным.

Кстати, Тейлор является одной из немногих поклонниц красной помады среди голливудских звезд. Да и вообще большое количество женщин боится красить губы красной помадой на постоянной основе, поскольку считается, что это цвет для серьезных поводов и праздников.

Раньше мы рассказывали о том, чем Тейлор Свифт заслужил звание Человек года.

Также читайте наш материал о том, как Тейлор Свифт отреагировал на звание Человек года.

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