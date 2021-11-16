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Тейлор Свифт сняла в клипе голливудскую звезду-антивакса. Теперь "несется" скандал

Автор: Роман Мирончук

Майлз Теллер снялся в новом клипе известной американской певицы Тейлор Свифт "I Bet You Think About Me". При этом голливудский актер является противником вакцинации и из-за его появления в новом видео артистки разгорелся скандал.

Об этом сообщает Daily Beast.

"Один вопрос - всего лишь небольшой вопрос: что здесь делает Майлз Теллер? Ему наконец сделали прививку?" - пишут возмущенные слушатели Тейлор Свифт.

В сентябре сообщалось, что производство сериала "Предложение", в котором Теллер заменил Арми Хаммера, прекратилось после того, как Теллер, который отказался от вакцины от COVID-19, заболел коронавирусом.

Теллера обвинили в том, что он принес вирус на съемочную площадку, и работу пришлось остановить.

34-летний актер отказался пройти вакцинацию или даже пройти тестирование, прежде чем попасть на съемочную площадку, где у него был положительный результат на COVID-19.

Источники сообщают, что остановка сериала, в котором рассказывается о съемках фильма "Крестный отец", привела к потере 6 миллионов долларов.

Сам же Майлз Теллер на своей странице в Twitter говорит, что он вакцинирован.

"Привет, ребята, я обычно не чувствую необходимости разбираться со слухами здесь, но я вакцинирован и был им уже какое-то время. Единственное, против чего я против - это ненависть", - написал актер.

Скриншот с Twitter

Новый клип Тейлор Свифт, в котором снялся Майлз Теллер (видео: YouTube)

Напомним, скандал из-за кислорода в николаевской больнице получил продолжение.

Мы также писали о том, что BlaBlaCar вляпался в скандал из-за карты Украины.

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