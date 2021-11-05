Скандал из-за кислорода в николаевской больнице получил продолжение: главврача обвинили во лжи
В Николаеве родственники пациентки с коронавирусом ворвались в больницу и самостоятельно "госпитализировали" туда больную, так как в этом областном центре лечения инфекционных болезней был кислород - а в предыдущий клинике якобы нет. Однако в медучреждении, откуда увезли пациентку, утверждают обратное.
Ситуацию разъяснило руководство КНП "Новобугской многопрофильной больницы" на сайте клиники.
Временно исполняющий обязанности директора медучреждения Владимир Лущенко подчеркивает, что на самом деле больница всем необходимым лекарством и кислородом обеспечена в полном объеме, и вообще кислород поставляется ежедневно, перебоев с доставкой баллонов не было.
Комментируя инцидент, о котором в сети рассказала главврач николаевского центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова, он предоставил информацию по поводу этой больной и самом случае.
Так, пациентка Л. - жительница поселка Казанка - поступила в терапевтическое отделение их больницы 3 ноября в половину двенадцатого ночи с ководной двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 35% и температурой 39 градусов. Женщину госпитализировали в терапевтическое отделение, где состояние было стабилизировано (сатурация 88%, температура 37,5 градусов), хотя и оставалось тяжелым.
Отмечается, что пациентка получала курс терапии "согласно протоколу Минздрава в полном объеме, в том числе и кислород (в больнице 104 кислородных баллонов и 20 резервных, 76 кислородных концетраторов 2019-2021 годов выпуска)".
Лущенко рассказал, что утром лично два часа беседовал с детьми больной и рассказал им о ее состоянии, прогнозе лечения и транспортировки. По их настоятельной просьбе позвонил Федоровой, которая ему и зятю больной в госпитализации в областную больницу пациентки Л. отказала "из-за отсутствия мест".
Вечером 4 ноября дети больной самовольно зашли в клинику и забрали маму, и не обращали внимания на протесты дежурного медперсонала.
"Заявления сына и дочери больной о нежелании лечения их матери в нашей больнице и ответственности за нее вне нашего учреждения получены и вклеены в историю болезни", - рассказывает руководитель больницы.
По его мнению, инцидент можно было предупредить, если бы утром не было отказа в госпитализации больной в инфекционную больницу.
"С. Федорова, не знаю почему, при каждом случае негативно отзывается о нашем учреждении и медперсонале, хотя я не помню когда последний раз направляли к ним больных из-за постоянного отсутствия у них мест", - говорится в публикации.
В Новобугской больнице также пригласили руководителя областной инфекционной больницы к ним в заведение, чтобы посмотреть, как на самом деле тут обстоят дела.
"Считаем, что прежде чем выплескивать грязь в интернете, нужно было позвонить по телефону медикам больницы", - резюмировали в медучреждении.
Напомним, перед этим волонтер описала катастрофическую ситуацию в COVID-больницах Одессы.