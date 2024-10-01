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Tetris 2.0 Що відомо про нову версію культової гри і коли вона вийде

The Tetris Company та ARIKA анонсували нову гру Tetris (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Компанії The Tetris Company та ARIKA, відомий японський розробник ігор, оголосили про свою співпрацю над новою грою Tetris, яка має вийти у 2025 році. Гра представить новий погляд на культову франшизу головоломки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про подробиці та дату виходу нової частини гри Tetris.

Що відомо про майбутню гру

Подробиці про нову гру поки нечисленні, але обидві компанії висловили свій ентузіазм щодо проекту. "Ми раді співпрацювати з ARIKA, щоб запропонувати гравцям у всьому світі новий досвід Tetris", - сказав Хенк Роджерс, генеральний директор The Tetris Company.

ARIKA, відома своєю роботою над серією Street Fighter, має історію створення інноваційних та складних ігор. Компанія хоче запропонувати новий та захоплюючий досвід, який сподобається як давнім шанувальникам, так і новим гравцям.

Хоча конкретні деталі ігрового процесу залишаються під секретом, фанати можуть очікувати, що нова гра Tetris відрізнятиметься унікальною механікою та візуальним оформленням.

The Tetris Company та ARIKA пообіцяли поділитися додатковою інформацією про гру найближчими місяцями.

Нагадаємо, що одна з найпопулярніших ігор, в яку тапали всі поспіль, повертається на iOS та Android через 10 років.

А ще у нас є матеріал про дату виходу та подробиці довгоочікуваної гри Mafia: The Old Country.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Nintendo Life, Niche Gamer, прес-реліз компанії Arika.

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