Tetris 2.0 Що відомо про нову версію культової гри і коли вона вийде

Що відомо про майбутню гру

Подробиці про нову гру поки нечисленні, але обидві компанії висловили свій ентузіазм щодо проекту. "Ми раді співпрацювати з ARIKA, щоб запропонувати гравцям у всьому світі новий досвід Tetris", - сказав Хенк Роджерс, генеральний директор The Tetris Company.

ARIKA, відома своєю роботою над серією Street Fighter, має історію створення інноваційних та складних ігор. Компанія хоче запропонувати новий та захоплюючий досвід, який сподобається як давнім шанувальникам, так і новим гравцям.

Хоча конкретні деталі ігрового процесу залишаються під секретом, фанати можуть очікувати, що нова гра Tetris відрізнятиметься унікальною механікою та візуальним оформленням.

The Tetris Company та ARIKA пообіцяли поділитися додатковою інформацією про гру найближчими місяцями.