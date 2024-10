Tetris 2.0 Що відомо про нову версію культової гри і коли вона вийде

Подробиці про нову гру поки нечисленні, але обидві компанії висловили свій ентузіазм щодо проекту. "Ми раді співпрацювати з ARIKA, щоб запропонувати гравцям у всьому світі новий досвід Tetris", - сказав Хенк Роджерс, генеральний директор The Tetris Company.

ARIKA, відома своєю роботою над серією Street Fighter, має історію створення інноваційних та складних ігор. Компанія хоче запропонувати новий та захоплюючий досвід, який сподобається як давнім шанувальникам, так і новим гравцям.

Хоча конкретні деталі ігрового процесу залишаються під секретом, фанати можуть очікувати, що нова гра Tetris відрізнятиметься унікальною механікою та візуальним оформленням.

The Tetris Company та ARIKA пообіцяли поділитися додатковою інформацією про гру найближчими місяцями.

Big news! Tetris є teaming up with @arika_co_jp на новій позиції до Tetris: The Grand Master series, coming in 2025! Ця гра є налаштована на help train you into ultimate Tetris pro.



Чи ви хотіли б отримати Grand Master? #Tetris #TetrisTurns40 #NewGameAlert … pic.twitter.com/ozirOHevkB - Tetris (@Tetris_Official) September 27, 2024