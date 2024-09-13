В неї тапали всі. Одна з найпопулярніших ігор усіх часів повертається на iOS та Android через 10 років
Група фанатів оголосила про повернення знаменитої гри Flappy Bird. Вони отримали права на неї та планують випустити оновлену версію на Android та iOS у 2025 році.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Однак неясно, чи є оригінальний творець Flappy Bird, Дунгуен Нгуєн, частиною повторного запуску гри. Flappy Bird Foundation заявила, що набула права на гру у Gametech, LLC, яка не пов'язана з Нгуєном.
Після раптового закриття Flappy Bird у 2014 році клони почали наповнювати магазини додатків, тоді як компанії намагалися захопити його товарний знак. Незважаючи на те, що Нгуєн висловив інтерес до повторного запуску гри в той час, правила App Store від Apple могли завадити йому це зробити.
Згідно з правилами, розробники втрачають право власності на назву додатка, коли вони видаляють їйого, і вони не можуть повторно запустити його під тим самим ім'ям, якщо інший розробник використовує його.
Хоча нова гра буде включати в себе оригінального персонажа Flappy Bird, майбутні оновлення будуть представляти нові ігрові режими, персонажів і "масивні багатокористувацькі випробування".
Новий веб-сайт Flappy Bird показує, чого ми можемо очікувати, з новим режимом "суперники", де ви можете кинути виклик 99 гравцям, та іншим, у якому ви стріляєте птахами через баскетбольні кільця. Є також кілька нових персонажів, таких як Peng пінгвін Peng і райдужний мохак-спортивний Quirky.
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