Tetris 2.0. Что известно о новой версии культовой игры и когда она выйдет

Компании The Tetris Company и ARIKA, известный японский разработчик игр, объявили о своем сотрудничестве над новой игрой Tetris, которая должна выйти в 2025 году. Игра представит новый взгляд на культовую франшизу головоломки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про подробности и дату выхода новой части игры Tetris.
Подробности о новой игре пока немногочисленны, но обе компании выразили свой энтузиазм по поводу проекта. "Мы рады сотрудничать с ARIKA, чтобы предложить игрокам по всему миру новый опыт Tetris", - сказал Хенк Роджерс, генеральный директор The Tetris Company.
ARIKA, известная своей работой над серией Street Fighter, имеет историю создания инновационных и сложных игр. Компания хочет предложить новый и захватывающий опыт, который понравится как давним поклонникам, так и новым игрокам.
Хотя конкретные детали игрового процесса остаются под секретом, фанаты могут ожидать, что новая игра Tetris будет отличаться уникальной механикой и визуальным оформлением.
The Tetris Company и ARIKA пообещали поделиться дополнительной информацией об игре в ближайшие месяцы.
Напомним, что одна из самых популярных игр, в которую тапали все подряд, возвращается на iOS и Android спустя 10 лет.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Nintendo Life, Niche Gamer, пресс-релиз компании Arika.