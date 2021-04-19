Тесты, штрафы и самоизоляция: Россия снова "кинула" жителей ОРДЛО

Отмечается, что по новым правилам граждане России, а также граждане из ОРДЛО с российскими паспортами при въезде в Россию на протяжении трех дней должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и до получения результатов придерживаться самоизоляции.

С 15 апреля в России внесены изменения для пересечения границы для иностранцев и жителей РФ. Эти правила будут касаться всех граждан, которые пересекают границы любым видом транспорта.

"До прибытия нужно заполнить анкету того, кто прибыл на территорию РФ на Едином портале государственных и муниципальных услуг. На протяжении трех календарных дней с дня прибытия на территорию РФ нужно пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию про результат на портале госуслуг. До получения результатов лабораторного исследования придерживаться режима самоизоляции по месту проживания (месту нахождения). Заполнение и сдача анкет должны быть организованы на наземных пунктах пересечения границы", - сказано в сообщении Роскомнадзора.

Подобные правила были установлены также для посещения аннексированного Крыма. С 17 апреля все иностранцы, включая украинцев, должны в течение трех дней сделать тест ПЦР, заполнить анкету и придерживаться самоизоляции до получения результатов исследования. Данные о тестировании нужно будет внести на сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Нарушение правил пересечения границ с Россией обернется штрафом в размере 40 необлагаемых налогов минимальным доходом.

"Жители ОРДЛО побаиваются, что теперь их вообще не пустят в Россию", - отметили в мониторинговой миссии International Human Rights Community.