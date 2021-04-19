Тести, штрафи і самоізоляція: Росія знову "кинула" жителів ОРДЛО

Наголошується, що за новими правилами, громадяни Росії, а також громадяни з ОРДЛО з російськими паспортами при в'їзді в Росію протягом трьох днів повинні здати ПЛР-тест на коронавірус і до отримання результатів дотримуватися самоізоляції.

З 15 квітня в Росії внесені зміни для перетину кордону для іноземців та жителів РФ. Ці правила будуть стосуватися всіх громадян, які перетинають кордон будь-яким видом транспорту.

"До прибуття потрібно заповнити анкету того, хто прибув на територію РФ на Єдиному порталі державних і муніципальних послуг. Протягом трьох календарних днів з дня прибуття на територію РФ потрібно пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР та розмістити інформацію про результат на порталі держпослуг. До отримання результатів лабораторного дослідження дотримуватися режиму самоізоляції за місцем проживання (місцем знаходження). Заповнення і складання анкет повинні бути організовані на наземних пунктах перетину кордону", - сказано в повідомленні Росспоживнагляду.

Подібні правила були встановлені також для відвідування анексованого Криму. З 17 квітня всі іноземці, включаючи українців, повинні протягом трьох днів зробити тест ПЛР, заповнити анкету і дотримуватися самоізоляції до отримання результатів дослідження. Дані про тестування потрібно буде внести на сайт Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.

Порушення правил перетину кордонів з Росією обернеться штрафом у розмірі 40 неоподатковуваних податків мінімальним доходом.

"Жителі ОРДЛО побоюються, що тепер їх взагалі не пустять до Росії", - відзначили в моніторингової місії International Human Rights Community.