Сбежавший в Россию луганчанин пожаловался на условия в "процветающей стране": мрак и нищета
Украинец из Луганска решил в поисках лучше жизни переехать в Россию. Сейчас он рассказал о своих впечатлениях и о том, как ему живется в Ростовской области.
Видео с рассказом украинца опубликовал у себя на странице в Twitter журналист Денис Казанский.
"Опрос в городе Гуково (Ростовская область). Какой-то мужик жалуется, что переехал из "ЛНР", надеясь на лучшую жизнь в процветающей России. А в итоге оказалось, что в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО. Реальность отличается от картинки из телевизора", - подписал видео Денис Казанский.
На видео украинец рассказывает, что ехали они с семьей в Россию с большой надеждой.
"Ехали сюда с большой надеждой, но разочаровались. Ожидали, как нам рассказывали, что Россия - богатейшая страна и большие возможности. Оказалось, что не совсем", - рассказал украинец на видео.
Опрос в городе Гуково (Ростовская область). Какой-то мужик жалуется, что переехал из ЛНР, надеясь на лучшую жизнь в процветающей России. А в итоге оказалось, что в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО.— Денис Казанський (@den_kazansky) April 12, 2021
Реальность отличается от картинки из телевизора pic.twitter.com/O9WnXviS0t
В комментариях многие пользователи начали иронизировать и смеяться с глупых надежд мужчины.
- Пусть все едут домой к Симоньян и Соловьеву, там очень хорошие условия.
- Они ожидали Москву.
- Как всегда - перепутали туризм с эмиграцией.
- В Ростовской области, где нет войны ситуация еще хуже, чем "ЛНР", где война и орки.
- За Урал хай їдуть, там як у бога за пазухою буде.
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