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Сбежавший в Россию луганчанин пожаловался на условия в "процветающей стране": мрак и нищета

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 08:52
Сбежавший в Россию луганчанин пожаловался на условия в "процветающей стране": мрак и нищета Украинец с Донбасса рассказал, как ему живется в России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинец из Луганска решил в поисках лучше жизни переехать в Россию. Сейчас он рассказал о своих впечатлениях и о том, как ему живется в Ростовской области.

Видео с рассказом украинца опубликовал у себя на странице в Twitter журналист Денис Казанский.

"Опрос в городе Гуково (Ростовская область). Какой-то мужик жалуется, что переехал из "ЛНР", надеясь на лучшую жизнь в процветающей России. А в итоге оказалось, что в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО. Реальность отличается от картинки из телевизора", - подписал видео Денис Казанский.

На видео украинец рассказывает, что ехали они с семьей в Россию с большой надеждой.

"Ехали сюда с большой надеждой, но разочаровались. Ожидали, как нам рассказывали, что Россия - богатейшая страна и большие возможности. Оказалось, что не совсем", - рассказал украинец на видео.

В комментариях многие пользователи начали иронизировать и смеяться с глупых надежд мужчины.

  • Пусть все едут домой к Симоньян и Соловьеву, там очень хорошие условия.
  • Они ожидали Москву.
  • Как всегда - перепутали туризм с эмиграцией.
  • В Ростовской области, где нет войны ситуация еще хуже, чем "ЛНР", где война и орки.
  • За Урал хай їдуть, там як у бога за пазухою буде.

Как мы ранее писали, жительница Донецка ответила на заявления про "гражданскую войну" на Донбассе.

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