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Тесты на коронавирус могут не показать инфекцию: медики раскрыли правду

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 08:55
Тесты на коронавирус могут не показать инфекцию: медики раскрыли правду
Тесты на коронавирус могут не определить инфекцию (фото: РБК-Украина)

В Минздраве сообщили, что ПЦР-тесты могут ошибаться

Коронавирус в Украине инфицировал 3372 человека, 98 из них скончались от осложнений инфекции, 98 пациентов вылечились. В Минздраве рассказали, что иногда тесты на Covid-19 могут ошибаться и показывать негативный результат.

В нашей стране используются ПЦР-тесты и они считаются очень точными, но руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что они тоже могут ошибаться, если алгоритм тестирования нарушен.

"ПЦР-тесты дают 99,9% правильного результата. Но для этого нужно правильно провести весь алгоритм тестирования - правильно выполнить забор крови, транспортировать биоматериал, подготовить пробы к анализу и правильно провести исследование. Если будет нарушен хотя бы один из этапов, результат будет ошибочный", - рассказал Кузин ТСН.

По словам медика, в каждом тесте заложен положительный и отрицательный контроль, которые свидетельствуют об эффективности таких средств для диагностики.

Кстати, в Минздраве опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху приведет к очередному всплеску пандемии в стране и может нивелировать все усилия по сдерживанию коронавируса в Украине.

Как мы ранее писали, турецкие ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины против COVID-19

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