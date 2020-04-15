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Тести на коронавірус можуть не показати інфекцію: медики розкрили правду

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 08:55
Тести на коронавірус можуть не показати інфекцію: медики розкрили правду
Тести на коронавірус не можуть визначити інфекцію (фото: РБК-Україна)

У Моз повідомили, що ПЛР-тести можуть помилятися

Коронавірус в Україні інфікував 3372 людини, 98 з них померли від ускладнень інфекції, 98 пацієнтів, що вилікувались. У МОЗ розповіли, що іноді тести на Covid-19 можуть помилятися і показувати негативний результат.

У нашій країні використовуються ПЛР-тести і вони вважаються дуже точними, але керівник Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що вони теж можуть помилятися, якщо алгоритм тестування порушений.

"ПЛР-тести дають 99,9% правильного результату. Але для цього потрібно правильно провести весь алгоритм тестування - правильно виконати забір крові, транспортувати біоматеріал, підготувати проби до аналізу і правильно провести дослідження. Якщо буде порушений хоча б один з етапів, результат буде помилковим", - розповів Кузін ТСН.

За словами медика, в кожному тесті закладено позитивний і негативний контроль, які свідчать про ефективність таких засобів для діагностики.

До речі, у МОЗ побоюються, що масове відвідування церков на Великдень призведе до чергового сплеску пандемії в країні і може нівелювати всі зусилля щодо стримування коронавіруса в Україні.

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