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Турецкие ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины против COVID-19

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 03:55
Турецкие ученые перешли ко второму этапу разработки вакцины против COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

Теперь испытания на животных пройдут в течение 4 месяцев

Ученые Турции начали лабораторные тесты антигена, который они создали для вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milliyet.

Отмечается, что ученые создали для разработки ДНК-вакцины против Covid-19 и перешли ко второму этапу.

Исследователи из Эгейского университета, которые начали тестирование антигена, работают над вакциной против коронавирус на базе созданной в стране научной платформы. Работа ведется круглосуточно.

"Мы завершили первый этап наших исследований по созданию вакцинного антигена. Теперь мы планируем определить эффективность ДНК-вакцины на животных в течение 4 месяцев", - сообщил доктор наук медицинского факультета Эгейского университета Мэрт Дошкая.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения'я Маргарет Харрис заявила, что вакцину от коронавирус не стоит ожидать ранее, чем через год.

Напомним, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Также ранее ВОЗ говорили, что в мире работают над более, чем 20 вакцинами от коронавируса.

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