У тестах НМТ 2023 виявили помилку: чи зарахують учасникам бали

Де знайшли помилку

В одному із завдань на встановлення відповідностей блоку з математики виявили наявність технічної помилки. Цей тест учасники виконували дев'ятого червня під час другої зміни.

Помилка пов'язана з неправильно введеним математичним знаком. Таким чином у цьому завданні правильними виявилися два варіанти відповідей.

Чи зарахують учасникам ці бали

Апеляційна комісія УЦОЯО ухвалила рішення про те, що ті учасники, які надали одну з можливих двох правильних відповідей на це завдання, отримають свій заслужений бал.

Тому тим, хто вибрав одну з двох правильник відповідей, хвилюватися немає чого.

Додаткова сесія НМТ: що потрібно знати

Скласти НМТ під час додаткової сесії можуть ті, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову. А також ті випускники, які з поважних причин не змогли вчасно зареєструватися. У цей період також можуть подати документи на складання тесту особи, які перебувають в установах виконання покарань.

Для реєстрації потрібно створити персональний кабінет на сервісі Українського центру оцінювання якості освіти.

Якщо випускник отримав відмову під час реєстрації на основну сесію, потрібно у персональному кабінеті надати правильну інформацію та/або копії документів.

Якщо особа, яка планує складати НМТ, закінчила школу за кордоном, то має надати нотаріально засвідчений переклад відповідного документа українською мовою.

Якщо потенційний учасник НМТ втратив документ, що підтверджує інформацію про освіту, то може надати Виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи, яку можна сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.

Особи, які перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах, для реєстрації мають звернутися до представників установи виконання покарань/ слідчого ізолятора або безпосередньо до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Після надання усіх необхідних документів слід щодня перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання вашої реєстрації. У випадку, якщо виникнуть неточності, ще буде час для виправлення помилки.