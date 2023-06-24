В тестах НМТ 2023 обнаружили ошибку: засчитают ли участникам баллы

Где нашли ошибку

В одном из заданий по установлению соответствий блока по математике обнаружили наличие технической ошибки. Этот тест участники выполняли девятого июня во время второй смены.

Ошибка связана с неверно введенным математическим знаком. Таким образом, в этой задаче правильными оказались два варианта ответов.

Зачтут ли участникам эти баллы

Апелляционная комиссия УЦОКО приняла решение о том, что те участники, которые предоставили один из возможных двух правильных ответов на эту задачу, получат свой заслуженный балл.

Поэтому тем, кто выбрал один из двух правителей ответов, волноваться нечего.

Дополнительная сессия НМТ: что нужно знать

Сдать НМТ во время дополнительной сессии могут те, кто регистрировался в основной период, но получил отказ. А также выпускники, которые по уважительным причинам не смогли вовремя зарегистрироваться. В этот период также могут подать документы на сдачу теста лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказаний.

Для регистрации необходимо создать персональный кабинет на сервисе Украинского центра оценки качества образования.

Если выпускник получил отказ при регистрации на основную сессию, необходимо в персональном кабинете предоставить правильную информацию и/или копии документов.

Если лицо, планирующее сдавать НМТ, окончило школу за границей, то должно предоставить нотариально заверенный перевод соответствующего документа на украинский язык.

Если потенциальный участник НМТ потерял документ, подтверждающий информацию об образовании, может предоставить Выписку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования по документам об образовании и информации об обучении лица, которое можно сформировать на вебсайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования по ссылки.

Лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах, для регистрации должны обратиться к представителям учреждения исполнения наказаний/следственного изолятора или непосредственно в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

После предоставления всех необходимых документов следует каждый день проверять в персональном кабинете состояние обработки вашей регистрации. В случае, если возникнут неточности, будет еще время для исправления ошибки.