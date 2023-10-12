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Тест-смужка для діабетиків: як його отримати у аптеці безкоштовно (інструкція)

Як отримати тест-смужку для діабетиків безкоштовно (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Для вимірювання рівня глюкози у крові в організмі людини, яка хворіє на діабет, у багатьох країнах світу використовують спеціальні тести-смужки. Він доступний, легкий у користуванні та дозволяє зробити швидку перевірку стану, не виходячи з дому.

Як отримати в Україні такі тести-смужки хворим на діабет безкоштовно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на МОЗ у Telegram.

Які тести та кому їх надають безкоштовно

Від 8 жовтня в Україні отримати тести-смужки для глюкометрів зможуть усі пацієнти з цукровим діабетом I типу - через програму реімбурсації, тобто безкоштовно або з невеликою доплатою.

Зараз в переліку реімбурсації вже налічується 23 найменування тестів-смужок. Їх повну чи часткову вартість наразі відшкодовує держава.

Як отримати тести-смужки безкоштовно

В першу чергу вам знадобиться електронний рецепт від сімейного чи лікуючого лікаря - ендокринолога. Також його виписати може дитячий ендокринолог, терапевт або педіатр - будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ).

На тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій такі тести-смужки можуть відпускатися за паперовими рецептами за потреби.

Далі з цим рецептом вам потрібно звернутися до аптеки, яка має договір с НСЗУ за програмою "Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові". Знайти таку аптеку у вашому регіоні проживання можна за оцим посиланням.

У аптеці ви зможете отримати тести-смужки в рамках програми реімбурсації - безкоштовно або з невеликою доплатою.

Раніше ми розповідали про те, чи є зв'язок між дитячими інфекціями та діабетом.

А також писали, що робити, коли відмовляють у безкоштовному лікуванні.

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