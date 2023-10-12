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Тест-полоска для диабетиков: как его получить в аптеке бесплатно (инструкция)

Как получить тест-полоску для диабетиков бесплатно (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Для измерения уровня глюкозы в крови в организме человека, который болеет диабетом, во многих странах мира используют специальные тесты-полоски. Он доступен, легок в использовании и позволяет сделать быструю проверку состояния, не выходя из дома.

Как получить в Украине такие тесты-полоски больным диабетом бесплатно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минздрав в Telegram.

Какие тесты и кому их предоставляют бесплатно

С 8 октября в Украине получить тесты-полоски для глюкометров смогут все пациенты с сахарным диабетом I типа – через программу реимбурсации, то есть бесплатно или с небольшой доплатой.

Сейчас в перечне реимбурсации уже насчитывается 23 наименования тестов-полосок. Их полную или частичную стоимость возмещает государство.

Как получить тесты-полоски бесплатно

В первую очередь вам понадобится электронный рецепт от семейного или лечащего врача - эндокринолога. Также его выписать может детский эндокринолог, терапевт или педиатр - любого медучреждения, работающего с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ).

На временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий такие тесты-полоски могут отпускаться по бумажным рецептам при необходимости.

Далее с этим рецептом вам нужно обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ по программе "Медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови". Найти такую аптеку в вашем регионе проживания можно по этой ссылке.

В аптеке вы сможете получить тесты-полоски в рамках программы реимбурсации - бесплатно или с небольшой доплатой.

Ранее мы рассказывали о том, есть ли связь между детскими инфекциями и диабетом.

А также писали, что делать, когда отказывают в бесплатном лечении.

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