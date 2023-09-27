Вам відмовляють у безкоштовному лікуванні: куди скаржитися на порушення

Українці мають право на користування безкоштовними медичними послугами. Проте може трапитися так, що вам відмовлять. Це є порушенням ваших прав, тому потрібно скаржитися у відповідні установи.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ в Telegram розповідає, куди потрібно звертатися, якщо вам відмовляють у безкоштовній медицині.

Крім того, діє програма безкоштовного забезпечення ліками чи відшкодування коштів за них. Серед категорій препаратів, які можна отримати безоплатно, такі:

Ви можете зробити це двома способами:

Раніше ми розповідали, в яких випадках не можна приймати знеболювальні таблетки.

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