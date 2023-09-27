Вам відмовляють у безкоштовному лікуванні: куди скаржитися на порушення
Українці мають право на користування безкоштовними медичними послугами. Проте може трапитися так, що вам відмовлять. Це є порушенням ваших прав, тому потрібно скаржитися у відповідні установи.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис НСЗУ в Telegram розповідає, куди потрібно звертатися, якщо вам відмовляють у безкоштовній медицині.
Як залишити скаргу
Ви можете зробити це двома способами:
- через форму на сайті
- за телефоном контакт-центру 16-77
Рекомендації щодо подачі звернення про порушення прав пацієнта:
- зазначте ПІБ пацієнта, дату народження і дату події, що сталась
- правильно вкажіть назву лікарні. Додайте код ЄДРПОУ: його можна знайти в інтернеті
- напишіть посаду та ПІБ особи, яка вимагала оплату за послуги, ліки чи інші матеріали
- детально опишіть ситуацію. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи послуги, які довелося придбати за власний кошт.
- вкажіть свої контакти
Які безкоштовно послуги можуть отримати українці
НСЗУ покриває велику кількість безкоштовних обстежень, якими можуть користуватися українці:
- лікування інфаркту для ветеранів
- протезування та реабілітація
- візит до мамолога
- психологічна підтримка
- обстеження та лікування онкохворих тощо
Крім того, діє програма безкоштовного забезпечення ліками чи відшкодування коштів за них. Серед категорій препаратів, які можна отримати безоплатно, такі:
- лікарські засоби проти серцево-судинних хвороб
- лікарські засоби для профілактики інсультів та інфарктів
- лікарські засоби проти нецукрового діабету та цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету II типу
- лікарські засоби для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, а також епілепсії
- лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона
- імуносупресивні препарати
Раніше ми розповідали, в яких випадках не можна приймати знеболювальні таблетки.
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