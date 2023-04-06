Тест, який визначить ваш справжній психологічний вік: просто порахуйте собак

Що потрібно зробити

Уважно подивіться на ілюстрацію нижче та порахуйте всіх собак, яких бачите. Після того, як зробите це, шукайте свій варіант у розшифровці результатів.

Тест на визначення психологічного віку

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Якщо ви побачили чотири собаки

Ваш психологічний вік 15-20 років. Ви ставитеся до життя з простотою та позитивом. Веселощі та творчість наповнюють вас енергією. Такий спосіб життя робить вас по-справжньому щасливою людиною.

Якщо ви побачили п'ять собак

Ваш психологічний вік 25-30 років. Ви вже досить свідома доросла людина, яка вміє самостійно розв'язувати проблеми. Та попри це ви все ще любите вечірки та не хочете ускладнювати собі життя.

Якщо ви побачили шість собак

Ваш психологічний вік 30-40 років. Ви надаєте перевагу стабільному розміреному життю та завжди все ретельно продумуєте. Ця стратегія приведе вас до сформованого зрілого погляду на життя та бажаного успіху.

Якщо ви побачили сім собак

Ваш психологічний вік 10-15 років. Ви бачите світ крізь рожеві окуляри, тому що у вашому серці живе наївна дитина. Разом із тим ви прості, вмієте радіти елементарним речам і дбати про людей, які вас оточують.