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Тест, який визначить ваш справжній психологічний вік: просто порахуйте собак

Швидкий тест у картинці на визначення психологічного віку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Психологічний вік - кількість років, які можна приписати людині відповідно до її способу думок і поведінки. Таким чином психологічний вік будь-якої людини може не відповідати способу її мислення як у позитивному, так і в негативному сенсі.

Хочете дізнатися свій вік? Тоді проходьте швидкий тест у матеріалі Styler.

Що потрібно зробити

Уважно подивіться на ілюстрацію нижче та порахуйте всіх собак, яких бачите. Після того, як зробите це, шукайте свій варіант у розшифровці результатів.

Тест на визначення психологічного віку

Дізнайтеся свій результат

  • Якщо ви побачили чотири собаки

Ваш психологічний вік 15-20 років. Ви ставитеся до життя з простотою та позитивом. Веселощі та творчість наповнюють вас енергією. Такий спосіб життя робить вас по-справжньому щасливою людиною.

  • Якщо ви побачили п'ять собак

Ваш психологічний вік 25-30 років. Ви вже досить свідома доросла людина, яка вміє самостійно розв'язувати проблеми. Та попри це ви все ще любите вечірки та не хочете ускладнювати собі життя.

  • Якщо ви побачили шість собак

Ваш психологічний вік 30-40 років. Ви надаєте перевагу стабільному розміреному життю та завжди все ретельно продумуєте. Ця стратегія приведе вас до сформованого зрілого погляду на життя та бажаного успіху.

  • Якщо ви побачили сім собак

Ваш психологічний вік 10-15 років. Ви бачите світ крізь рожеві окуляри, тому що у вашому серці живе наївна дитина. Разом із тим ви прості, вмієте радіти елементарним речам і дбати про людей, які вас оточують.

Раніше ми розповідали, як відрізнити справжнє кохання від нездорової залежності.

Читайте також, як запобігти вигоранню за чотири кроки.

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