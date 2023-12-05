Tesla випустила найдешевший Cybertruck за 1500 доларів: для кого він призначений

Пікап Tesla Cybertruck у версії з броньованим корпусом вразив своєю високою вартістю, яка починається з 61 тис. доларів (значно перевищуючи майже вдвічі меншу ціну, яку обіцяв Ілон Маск у 2019 році). Тим не менш, також пропонується доступний бюджетний варіант всього за 1 500 доларів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про комп’ютерні пристрої та технології PCMag .

Електричний пікап для дітей Cybertruck For Kids вартістю 1 500 доларів із двигуном з номінальною потужністю 350 Вт (максимальна - 500 Вт) здатний розвинути швидкість до 10 миль на годину (16 км/год). Є також опція обмеження швидкості до 5 миль на годину (8 км/год).

Дальність ходу Cybertruck For Kids на одному заряді 22-вольтової батареї становить до 12 миль (близько 19,3 км).

Cybertruck For Kids (фото: Tesla)

Tesla повідомила, що в пікапі можуть з комфортом розміститися дві дитини загальною вагою до 150 фунтів (68 кг). Він оснащений регульованими сидіннями, заднім приводом, електричним гальмом, передніми світлодіодними фарами і задніми ліхтарями, а також пневматичними гумовими шинами.

Електричний пікап для дітей Cybertruck For Kids викликав неабиякий інтерес у споживачів. Перша партія пікапів уже розпродана, і коли надійде у продаж наступна, наразі невідомо.

Cybertruck For Kids (фото: Tesla)