Tesla випробувала Cybertruck на куленепробивність (фото)

За словами виробника, Cybertruck має практично непробивний екзоскелет, виконаний з надміцної холоднокатаної нержавіючої сталі 30X і броньованого скла.

Нещодавно на дорогах Сан-Франциско користувачі помітили Cybertruck із пошкодженнями на лівій боковині, де ультратверда сталь на дверях пасажира та водія була в слідах від пострілів.

Cybertruck після випробувань на куленепробивність (фото: Electrek)

Раніше проведені випробування показали, що сталь, яка використовується для виготовлення кузова Cybertruck, витримує удари кувалдою та постріли 9-мм вогнепальною зброєю. Цей матеріал також застосовується у будівництві космічного корабля SpaceX Starship.

Ілон Маск, генеральний директор Tesla, прокоментував подію у соціальних мережах, підтвердивши, що вони стріляли з автомата у Cybertruck. Він зазначив, що кулі не проникли в салон і, можливо, компанія незабаром надасть відео з тестами, включаючи стрілянину з пістолета-кулемета Томпсона.

Незважаючи на це, експерти стверджують, що тестування, ймовірно, проводилося на сталевих панелях кузова, а не на вікнах, і це свідчить про серйозний підхід Tesla до забезпечення певного рівня куленепробивності Cybertruck.

