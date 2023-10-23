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Tesla випробувала Cybertruck на куленепробивність (фото)

Понеділок 23 жовтня 2023 16:00
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Tesla випробувала Cybertruck на куленепробивність (фото) Tesla розстріляла Cybertruck із автомата (фото: The New York Times)
Автор: Павло Колеснік

Tesla провела експеримент на стійкість до куль свого нового електропікапа Cybertruck, використовуючи пістолет-кулемет Томпсона, також відомий як "Томмі-ган".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт, присвячений електричному транспорту та стійкій енергетиці Electrek.

За словами виробника, Cybertruck має практично непробивний екзоскелет, виконаний з надміцної холоднокатаної нержавіючої сталі 30X і броньованого скла.

Нещодавно на дорогах Сан-Франциско користувачі помітили Cybertruck із пошкодженнями на лівій боковині, де ультратверда сталь на дверях пасажира та водія була в слідах від пострілів.

Tesla випробувала Cybertruck на куленепробивність (фото)Cybertruck після випробувань на куленепробивність (фото: Electrek)

Раніше проведені випробування показали, що сталь, яка використовується для виготовлення кузова Cybertruck, витримує удари кувалдою та постріли 9-мм вогнепальною зброєю. Цей матеріал також застосовується у будівництві космічного корабля SpaceX Starship.

Ілон Маск, генеральний директор Tesla, прокоментував подію у соціальних мережах, підтвердивши, що вони стріляли з автомата у Cybertruck. Він зазначив, що кулі не проникли в салон і, можливо, компанія незабаром надасть відео з тестами, включаючи стрілянину з пістолета-кулемета Томпсона.

Незважаючи на це, експерти стверджують, що тестування, ймовірно, проводилося на сталевих панелях кузова, а не на вікнах, і це свідчить про серйозний підхід Tesla до забезпечення певного рівня куленепробивності Cybertruck.

Раніше ми писали, що Tesla відкликає понад 50 тисяч авто.

Також читайте, як Tesla Cybertruck продали за суму в 10 разів більше від реальної вартості.

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Tesla Илон Маск