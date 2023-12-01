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Дорожче, ніж очікувалось. Tesla почала поставки Cybertruck і назвала ціну

США, П'ятниця 01 грудня 2023 01:19
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Дорожче, ніж очікувалось. Tesla почала поставки Cybertruck і назвала ціну Фото: Tesla розкрила вартість електропікапа Cybertruck (twitter Tesla)
Автор: Максим Шушко

Компанія Tesla офіційно розпочала перші поставки Cybertruck і оголосила, що ціна на найдешевшу модель її електропікапа стартуватиме від 60 990 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кібервантажівка виготовлена ​​з блискучої нержавіючої сталі, має форму плоских площин із невеликою кількістю вигинів. Експерти кажуть, що новий матеріал кузова Cybertruck і нетрадиційний, футуристичний стиль додали складності та вартості у виробництві.

"Я вважаю, що це наш найкращий продукт, я вважаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі, і, нарешті, майбутнє буде виглядати як майбутнє", - сказав гендиректор Tesla Ілон Маск.

Ціна на найдешевшу модель стартуватиме від 60 990 доларів, це на 50% більше, ніж рекламував Маск у 2019 році. Повнопривідна версія буде доступна для доставки в 2024 році за ціною 79 990. Найдорожча версія, відома як Cyberbeast, буде продаватися за орієнтовною ціною 99 990 доларів і буде доступна також у 2024 році.

У матеріалі РБК-Україна читайте, наскільки електромобілі Tesla відповідають своєму високому іміджу та в чому секрет їх популярності.

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