Дорожче, ніж очікувалось. Tesla почала поставки Cybertruck і назвала ціну

Кібервантажівка виготовлена ​​з блискучої нержавіючої сталі, має форму плоских площин із невеликою кількістю вигинів. Експерти кажуть, що новий матеріал кузова Cybertruck і нетрадиційний, футуристичний стиль додали складності та вартості у виробництві.

"Я вважаю, що це наш найкращий продукт, я вважаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі, і, нарешті, майбутнє буде виглядати як майбутнє", - сказав гендиректор Tesla Ілон Маск.

Ціна на найдешевшу модель стартуватиме від 60 990 доларів, це на 50% більше, ніж рекламував Маск у 2019 році. Повнопривідна версія буде доступна для доставки в 2024 році за ціною 79 990. Найдорожча версія, відома як Cyberbeast, буде продаватися за орієнтовною ціною 99 990 доларів і буде доступна також у 2024 році.

The future should look like the future pic.twitter.com/jmuDOVYrYA