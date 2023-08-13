Тертий пиріг, як в дитинстві: найпростіший рецепт для будь-якої начинки

Тертий пиріг готувати надзвичайно просто, інгредієнти в ньому недорогі, а в результаті ми отримаємо гору смакоти, знайому нам з дитинства.
Рецептом пирога поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.
Всипте в глибоку миску просіяне борошно, сіль, розпушувач, перемішайте сухі інгредієнти.
Додайте м'яке вершкове масло, добре все перетріть - спочатку лопаткою, потім руками.
В окремій мисці змішайте цукор, ванільний цукор, яйце, сметану. Перемішайте і додайте в борошно-маслянисту крихту. Замісіть тісто: довго робити це не треба, достатньо, щоб всі інгредієнти поєдналися.
Відділіть від тіста третю частину і покладіть її в морозильну камеру хвилин на 15-20.
Викладіть більшу частину тіста на пергамент і розкатайте на ньому в прямокутник.
Приготуйте начинку: уваріть ягоди з цукром, або візьміть готове варення.
Викладіть начинку рівномірно на тісто, потім натріть заморожене тісто на крупній тертці. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин.
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