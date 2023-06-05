Ніхто не вірить, що це прості вафлі! Розкішний торт з дешевих магазинних коржів

З магазинних вафельних коржів можна приготувати справжню смакоту - святковий торт "Рафаелло". Випікати його не потрібно, достатньо приготувати крем і прикрасити.

Складники:

вафельні коржі - 12 шт.

молоко - 1 л

цукор - 150 г

крохмаль - 90 г

яйце - 1 шт.

ванільний цукор - 1 шт.

кокосова стружка - 200 г

масло - 100 г

арахіс смажений - 150 г

цукерки для прикрашання - 8 шт.

Покрокове приготування

У сотейник з товстим дном налийте молоко, додайте цукор і ванільний цукор. Додайте яйце і кукурудзяний крохмаль. Добре все перемішайте вінчиком.

На маленькому вогні варіть постійно помішуючи. Коли маса почне загустівати, заберіть її з плити. До гарячого крему одразу додайте масло і кокосову стружку. Добре все перемішайте.

Промастіть ще теплим кремом вафельні коржі, пересипаючи кожен смаженим подрібненим арахісом. Зверху і з боку торт теж варто змастити кремом. На один корж піде близько 2 столових ложок маси.

Зверху і з боків гарно посипте тортик кокосовою стружкою. Відправте на кілька годин в холодильник і за бажанням прикрасьте його цукерками "Рафаелло".

Смачного!