Тертый пирог, как в детстве: самый простой рецепт для любой начинки

Составляющие:

Мука пшеничная - 400 г

Щепотка соли

Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой

Сливочное масло - 180 г

Сахар - 120 г

Ванильный сахар - 10 г

Сметана - 50 г

Яйцо - 1 шт.

Смородина или другие ягоды, варенье - 300-400 г

Сахар - 150 г (или по вкусу)

Кукурузный крахмал - 1 ст. л. с большой горкой (или больше, в зависимости от густоты)

Холодная вода - 60-100 мл

Как приготовить вкуснятину

Всыпьте в глубокую миску просеянную муку, соль, разрыхлитель, перемешайте сухие ингредиенты.

Добавьте мягкое сливочное масло, хорошо все перетрите - сначала лопаткой, затем руками.

В отдельной миске смешайте сахар, ванильный сахар, яйцо, сметану. Перемешайте и добавьте в крошку из муки и масла. Замесите тесто: долго делать это не нужно, достаточно чтобы все ингредиенты соединились.

Отделите от теста третью часть и уложите ее в морозильную камеру минут на 15-20.

Выложите большую часть теста на пергамент и раскатайте на нем в прямоугольник.

Приготовьте начинку: уварите ягоды с сахаром или возьмите готовое варенье.

Выложите начинку равномерно на тесто, затем натрите замороженное тесто на крупной терке. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут.