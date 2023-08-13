Тертый пирог, как в детстве: самый простой рецепт для любой начинки

Тертый пирог готовить чрезвычайно просто, ингредиенты в нем недорогие, а в результате мы получим гору вкуснятины, знакомую нам с детства.
Рецептом пирога поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.
Всыпьте в глубокую миску просеянную муку, соль, разрыхлитель, перемешайте сухие ингредиенты.
Добавьте мягкое сливочное масло, хорошо все перетрите - сначала лопаткой, затем руками.
В отдельной миске смешайте сахар, ванильный сахар, яйцо, сметану. Перемешайте и добавьте в крошку из муки и масла. Замесите тесто: долго делать это не нужно, достаточно чтобы все ингредиенты соединились.
Отделите от теста третью часть и уложите ее в морозильную камеру минут на 15-20.
Выложите большую часть теста на пергамент и раскатайте на нем в прямоугольник.
Приготовьте начинку: уварите ягоды с сахаром или возьмите готовое варенье.
Выложите начинку равномерно на тесто, затем натрите замороженное тесто на крупной терке. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
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