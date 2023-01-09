"Терся геніталіями" з іншою: Аліна Шаманська заявила про розлучення з Ханумаком

Що відомо про розлучення

До 24 лютого Руслан Ханумак виїхав у США й до грудня відсиджувався там. На 11 місяць війни він таки повернувся в Україну, щоб розлучитися.

Як з'ясувалось, на Різдво він був у гостях у блогерки Анни Алхім та повеселився так, що довів дружину Аліну Шаманську.

У мережі з'явилося фото, де Руслан Ханумак та Анна Алхім "труться геніталіями". У коментарях користувачі поглузували над дружиною коміка. Однак, вона попросила чоловіка поставити підписників на місце, але той порадив "забити" на хейт.

Руслан Ханумак з Анною Алхім (instagram.com/shamankaa)

Тому блогерка вирішила публічно себе захистити та розповіла, що розлучається з Русланом.

"Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою в неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися, а тобі відповідають: "Мы выше этого". Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: "Значить це не твій чоловік". Так, це не мій чоловік", - написала Аліна.

Вона заявила, що розлучається з Ханумаком не через дану ситуацію, а "це просто феєрична остання крапка".

Аліна Шаманська з Русланом Ханумаком (instagram.com/shamankaa)

Також Шаманська додала, що жаліти її не треба, бо після розлучення вона обов'язково буде щасливою.

"На подробиці не чекайте. Я маю високий рівень відповідальності перед своїм сином, я маю людські цінності та повагу до тієї родини, яка в мене була. До останнього не хотіла виносити ані крихти особистого сюди, але вибір зроблено за мене", - написала Аліна Шаманська.

Сам Руслан Ханумак розповів, що вони з дружиною ще рік тому розійшлись та не живуть разом. Також він зазначив, що зараз через заяви Аліни у соцмережах йому та його рідним бажають смерті.