"Террористам деньги возили в чемоданах": всплыли детали о новом деле против Медведчука

"Вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, или срывались контракты на поставку угля из Южноафриканской Республики. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина содействовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям", - сказал Баканов.

По его словам, это была "организованная группа, которая хотела, чтобы Россия получила крючок, и держала Украину в энергетической зависимости".

"История дела Медведчука уходит корнями в 2014 год. Так случилось, что нам повезло, у нас была оперативная удача. Мы получили определенную информацию, и начали ее проверять. Таким образом, вышли на цепь событий, которые оценили, проанализировали, и генеральный прокурор решил, что этой цепи взаимосвязанных событий достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело", - добавил он.

Генпрокурор Ирина Венедиктова поддержала слова Баканова.

"Кровь после Иловайска у нас сочится до сих пор. Когда взрывали Донецкий аэропорт и приближалось время Дебальцево - наша страна возила чемоданы наличных денег руководителям террористических организаций", - прокомментировала она новое дело против Медведчука.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.



Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.



Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.



Тогда же эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказывают от вакцинации? Рассказала про мифы о вакцинации и поделилась, кому действительно нельзя делать прививки.



Неделю назад Юлия Тимошенко возмутилась относительно расходов на Трускавец для "слуг народа".



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