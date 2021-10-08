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Новое дело против Медведчука: в чем подозревают нардепа

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Киев, Пятница 08 октября 2021 17:22
Новое дело против Медведчука: в чем подозревают нардепа Фото: Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народному депутату Виктору Медведчуку сегодня сообщили новое подозрение. Оно касается организации контрабанды угля с временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, после оккупации Донбасса, Россия решила сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Следствие считает, что при посредничестве Медведчука состоялся сговор с украинскими чиновниками, которые создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии, как считает следствие, при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставок угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины. Следствие получило аудиозаписи, на которых якобы Медведчук общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти.

Как утверждают правоохранители, при посредничестве соратника Медведчука бизнесмена Кузяры на оккупированном Донбассе выбрали два фактически не работающих угольных предприятия, руководителями которых назначили представителей боевиков, а также им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских боевиков из так называемых "ЛНР" и "ДНР" в целом было профинансировано на сумму более 200 млн гривен.

"Мы знаем о передаче наличных в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и другое) впоследствии были реализованы", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Сейчас следствие продолжается, а правоохранители готовят подозрения другим причастным лицам.

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