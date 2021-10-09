"Терористам гроші возили у валізах": спливли деталі про нову справу проти Медведчука

"Питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, або зривалися контракти на поставку вугілля з Південноафриканської Республіки. Питання в тому, з яким цинізмом вищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій", - сказав Баканов.

За його словами, це була "організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала гачок, і тримала Україну в енергетичній залежності".

"Історія справи Медведчука сягає корінням в 2014 рік. Так сталося, що нам пощастило, у нас була оперативна удача. Ми отримали певну інформацію, і почали її перевіряти. Таким чином, вийшли на ланцюг подій, які оцінили, проаналізували, і генеральний прокурор вирішив, що цього ланцюга взаємопов'язаних подій достатньо для того, щоб порушити кримінальну справу", - додав він.

Генпрокурор Ірина Венедиктова підтримала слова Баканова.

"Кров після Іловайська у нас сочиться досі. Коли підривали Донецький аеропорт і наближався час Дебальцевого - наша країна возила валізи готівки керівникам терористичних організацій", - прокоментувала вона нову справу проти Медведчука.



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