"Терористам гроші возили у валізах": спливли деталі про нову справу проти Медведчука

Нова справа проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, це "неординарна подія".
Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, або зривалися контракти на поставку вугілля з Південноафриканської Республіки. Питання в тому, з яким цинізмом вищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій", - сказав Баканов.
За його словами, це була "організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала гачок, і тримала Україну в енергетичній залежності".
"Історія справи Медведчука сягає корінням в 2014 рік. Так сталося, що нам пощастило, у нас була оперативна удача. Ми отримали певну інформацію, і почали її перевіряти. Таким чином, вийшли на ланцюг подій, які оцінили, проаналізували, і генеральний прокурор вирішив, що цього ланцюга взаємопов'язаних подій достатньо для того, щоб порушити кримінальну справу", - додав він.
Генпрокурор Ірина Венедиктова підтримала слова Баканова.
"Кров після Іловайська у нас сочиться досі. Коли підривали Донецький аеропорт і наближався час Дебальцевого - наша країна возила валізи готівки керівникам терористичних організацій", - прокоментувала вона нову справу проти Медведчука.
Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.
Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.
А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.
Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.
Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".
Крім того, пропонуємо вам послухати думку Савіка Шустера щодо того, коли в Україні зникне корупція.