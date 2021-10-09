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"Терористам гроші возили у валізах": спливли деталі про нову справу проти Медведчука

Автор: Володимир Костирін

Нова справа проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, це "неординарна подія".

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, або зривалися контракти на поставку вугілля з Південноафриканської Республіки. Питання в тому, з яким цинізмом вищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій", - сказав Баканов.

За його словами, це була "організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала гачок, і тримала Україну в енергетичній залежності".

"Історія справи Медведчука сягає корінням в 2014 рік. Так сталося, що нам пощастило, у нас була оперативна удача. Ми отримали певну інформацію, і почали її перевіряти. Таким чином, вийшли на ланцюг подій, які оцінили, проаналізували, і генеральний прокурор вирішив, що цього ланцюга взаємопов'язаних подій достатньо для того, щоб порушити кримінальну справу", - додав він.

Генпрокурор Ірина Венедиктова підтримала слова Баканова.

"Кров після Іловайська у нас сочиться досі. Коли підривали Донецький аеропорт і наближався час Дебальцевого - наша країна возила валізи готівки керівникам терористичних організацій", - прокоментувала вона нову справу проти Медведчука.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.


Також у ефірі мер Києва Віталій Кличко різко висловився про обов’язкову вакцинацію мешканців столиці.


А у студії розповіли, чому українці не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.


Тоді ж експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова відповіла: чому є медики, які відмовляють від вакцинації? Також розвіяла міфи про вакцинацію і розповіла, кому дійсно не можна робити щеплення.


Тиждень тому Юлія Тимошенко обурилася щодо витрат на Трускавець для "слуг народу".


Крім того, пропонуємо вам послухати думку Савіка Шустера щодо того, коли в Україні зникне корупція.

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Віктор МедведчукІван Баканов