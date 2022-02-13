Терроборона в Украине: будут ли резервистам платить и давать оружие домой

Офицер также объяснил, какие требования к будущим резервистам при наборе, как люди смогут совмещать работу и службу, и можно ли получить оплату, пребывая в рядах терробороны.

Как стать резервистом

"ВСУ максимально упростили условия вступления и подписания контрактов для резервистов. Все люди в возрасте от 18 до 57 лет могут прийти и заключить контракт, чтобы стать резервистом", - говорит Галушкин.

Он напомнил, что была открыта горячая линия терробороны, и любой желающий может получить консультацию, и ответы на интересующие вопросы о службе.

Нужный список документов можно получить в территориальных центрах комплектования, которые есть в районах и областях.

"Человек прибывает в батальон и бригаду. С ним проводят краткую беседу, смотрят на его документы из военного комиссариата. После этого заключают контракт", - объясняет командующий.

Что со службой, работой и оплатой

Когда гражданин подписывает контракт (сроком на 3 года) и приходит на действительную военную службу, то не может больше нигде работать - он становится военнослужащим и служит в ВСУ.

"Если мы говорим о резервистах, то они не проходят службу в ВСУ, а уходят на работу и там работают. Если он резервист и хочет научиться защищать свою Родину, то он приходит на обучение каждую субботу. Если в течение года человек пройдет 120 часов такой подготовки на выучке, то ему выплатят премию - от 1500 гривен", - рассказал Галушкин.

Получать деньги за службу в терробороне резервисты не смогут - лишь плату во время призыва их на сборы.

Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит стимулировать работодателей, чтобы те побуждали своих сотрудников заключать контакт с Силами терробороны.

Что с оружием

Галушкин обратил внимание, что есть подразделения Сил терробороны, и есть добровольческие формирования, которые являются разными категориями, и с обеспечением оружия ситуация отличается.

"Подразделения Сил терробороны снабжаются штатным табельным оружием в момент, когда они разворачиваются. В обычной жизни оружие и боеприпасы хранятся при батальонах и при бригадах.

Добровольческие формирования - это не штатные подразделения Сил терробороны, а это формирования, в которые можно поступить добровольно... Эти люди имеют право при выполнении задач Сил терробороны использовать собственное охотничье оружие, а также могут снабжаться штатным табельным оружием", - рассказывает командующий.

Вообще же оружие нельзя брать домой ни резервистам, ни добровольческим формированиям.

Он добавил, что к добровольческим формированиям приступят только после завершения планирования. Критерии отбора таких добровольцев: