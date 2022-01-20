ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Костяк сформировали, оружие есть: командующий о создании Сил терробороны

Новина українською →
Киев, Четверг 20 января 2022 21:22
Костяк сформировали, оружие есть: командующий о создании Сил терробороны Фото: Юрий Галушкин, командующий Сил территориальной обороны ВСУ (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Костяк Сил территориальной обороны в областях сформирован, оружием и боеприпасами обеспечены на 100%. Сейчас идет комплектование подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сил терробороны Юрия Галушкина "Укринформу".

"Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации", - сказал Галушкин.

Он добавил, что в зависимости от количества районов в области в каждой бригаде сформировано необходимое число батальонов. По его словам, их может быть от 4 до 10.

"Например, бригада Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях - 6, в других - 8 батальонов", - уточнил командующий, добавив, что батальоны сформированы и сейчас идет их комплектация.

Галушкин уточнил, что в приграничных областях подразделения Сил терробороны укомплектованы где-то на 70%, остальные региона до этого значения планируется довести к концу февраля.

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%", - сказал командующий.

Напомним, 1 января 3022 года вступил в силу закон, который предусматривает создание Сил территориальной обороны. В тот же день президент назначил Галушкина командующим этих сил.

О том, кто не сможет попасть в Силы территориальной обороны - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом