Костяк сформировали, оружие есть: командующий о создании Сил терробороны

Костяк Сил территориальной обороны в областях сформирован, оружием и боеприпасами обеспечены на 100%. Сейчас идет комплектование подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сил терробороны Юрия Галушкина "Укринформу" .

"Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации", - сказал Галушкин.

Он добавил, что в зависимости от количества районов в области в каждой бригаде сформировано необходимое число батальонов. По его словам, их может быть от 4 до 10.

"Например, бригада Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях - 6, в других - 8 батальонов", - уточнил командующий, добавив, что батальоны сформированы и сейчас идет их комплектация.

Галушкин уточнил, что в приграничных областях подразделения Сил терробороны укомплектованы где-то на 70%, остальные региона до этого значения планируется довести к концу февраля.

"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%", - сказал командующий.