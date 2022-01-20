Костяк сформировали, оружие есть: командующий о создании Сил терробороны
Костяк Сил территориальной обороны в областях сформирован, оружием и боеприпасами обеспечены на 100%. Сейчас идет комплектование подразделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сил терробороны Юрия Галушкина "Укринформу".
"Костяк сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации", - сказал Галушкин.
Он добавил, что в зависимости от количества районов в области в каждой бригаде сформировано необходимое число батальонов. По его словам, их может быть от 4 до 10.
"Например, бригада Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях - 6, в других - 8 батальонов", - уточнил командующий, добавив, что батальоны сформированы и сейчас идет их комплектация.
Галушкин уточнил, что в приграничных областях подразделения Сил терробороны укомплектованы где-то на 70%, остальные региона до этого значения планируется довести к концу февраля.
"Стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%", - сказал командующий.
Напомним, 1 января 3022 года вступил в силу закон, который предусматривает создание Сил территориальной обороны. В тот же день президент назначил Галушкина командующим этих сил.
О том, кто не сможет попасть в Силы территориальной обороны - в материале РБК-Украина.